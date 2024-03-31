Керували людьми через чипи — у Росії шокували новою версією теракту в ТРЦ "Крокус"

Пожежа в ТРЦ "Крокус". Фото: росЗМІ

Російський генерал-майор Володимир Овчинський звинуватив західні спецслужби в теракті, що стався в торговому центрі "Крокус Сіті Холл" 22 березня. За його словами, терористам із Таджикистану нібито вживили чипи в мозок, до всього цього їх "накачали" наркотиками.

Таку версію подій Володимир Овчинський видав в ефірі російського пропагандистського "Першого каналу".

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"Їм відключили свідомість, там, найімовірніше, у комплексі діяли, психотропні речовини, нейропсихологічне програмування і, можливо, чипи вставлені. Тому що зараз нейробіологія дозволяє керувати людиною. Наприклад, експерименти Ілона Маска, коли він із свиней робить людей…", — заявив Овчинський.

Він вважає, що це "добре організований терористичний акт на рівні західних спецслужб", адже нібито тільки захід володіє такими засобами впливу на людей.

Хто винен в теракті у ТРЦ "Крокус"

Нагадаємо, що в п'ятницю, 22 березня, в російському Підмосков'ї стався теракт в ТРЦ "Крокус". Станом на 24 березня відомо про 137 загиблих та 180 постраждалих.

У Росії не припиняють вигадувати нових винних у вчиненні теракту в Підмосков'ї. Так, глава ФСБ РФ Олександр Бортніков звинуватив Велику Британію, США та Україну.

У МЗС Росії офіційно звинуватили Україну в нібито здійсненні теракту в "Крокусі". В українському МЗС заявили, що Україна до цього не причетна.

Відповідальність за злочин взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава", яка назвала теракт помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Крім того, в ISW повідомили, що сам спосіб проведення теракту відповідає попереднім атакам бойовиків ІДІЛ.

В Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТРЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.