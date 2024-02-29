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Блокада границы с Польшей — улучшилась ли ситуация с очередями

29 февраля 2024 10:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Блокада границы с Польшей — улучшилась ли ситуация с очередями
Очереди из грузовиков на границе. Иллюстративное фото: pap.pl
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На украинско-польской границе продолжаются протесты аграриев. Фермеры блокируют движение грузовиков и почти не пропускают фуры через границу. По состоянию на четверг, 29 февраля, в очередях стоит более 2 тысяч украинских перевозчиков.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Очереди из грузовиков на границе с Польшей 29 февраля

"Ситуация остается неизменной. Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска, усложняя движение именно для грузовых транспортных средств в обе стороны", — указал Демченко.

По его словам, утром 29 февраля на границе с Польшей совокупно на шести КПП в очередях стояло около 2200 грузовиков. Спикер отметил, что самые длинные пробки на пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин".

"И есть такие существенные снижения количества пересечений границы именно грузовиков, особенно это ощутимо по ПП "Шегини". За прошедшие сутки там границу пересекло 35 грузовиков, 24 из которых следовали в сторону Украины. Фактически пропускались по 1 грузовику в час. И 10 грузовых транспортных средств проследовало в сторону Польши, то есть еще меньше, чем 1 грузовик в час", — отметил представитель ГПСУ.

Демченко добавил, что очень мало фур фермеры пропускают на КПП "Ягодин". Спикер рассказал, что за минувшие сутки в сторону Украины проехали всего 70 грузовиков. А в сторону Польши аграрии вообще не пропускают перевозчиков, как указывает Демченко, за последние дни ни один грузовик не пересек границу.

Протесты на украинско-польской границе

Напомним, 20 февраля польские фермеры устроили массовую акцию протеста и перекрыли шесть пунктов пропуска на границе с Украиной.

23 февраля польские протестующие испортили украинскую агропродукцию. Неизвестные рассыпали рапс из трех зерновозов, направлявшихся в немецкий Гамбург.

24 и 25 февраля поляки в очередной раз повредили груз с украинским зерном. Была высыпана агропродукция на польской железнодорожной станции Дорогуск и в селе Котомеж Куявско-Поморского воеводства.

Уже 26 февраля польские аграрии объявили, что хотят заблокировать КПП на границе с Литвой с 1 марта. Фермеры будут останавливать и проверять автомобили, перевозящие украинское зерно.

28 февраля представители Украины и Польши провели переговоры на фоне блокады границы. Чиновники решили, будут ли полностью закрывать торговлю между соседними странами.

Польша
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Украина
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ГПСУ

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