Блокада кордону з Польщею — чи покращилася ситуація з чергами

Черги з вантажівок на кордоні. Ілюстративне фото: pap.pl

На українсько-польському кордоні тривають протести аграріїв. Фермери блокують рух вантажівок і майже не пропускають фури через кордон. Станом на четвер, 29 лютого, в чергах стоять понад 2 тисячі українських перевізників.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Черги з вантажівок на кордоні з Польщею 29 лютого

"Ситуація залишається незмінною. Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску, ускладнюючи рух саме для вантажних транспортних засобів в обидва боки", — вказав Демченко.

За його словами, вранці 29 лютого на кордоні з Польщею сукупно на шести КПП в чергах стояло близько 2200 вантажівок. Речник зазначив, що найдовші затори на пунктах пропуску "Краківець", "Рава-Руська" і "Ягодин".

"І маємо такі суттєві зниження кількості перетинів кордону саме вантажівок, особливо це відчутно по ПП "Шегині". За минулу добу там кордон перетнуло 35 вантажівок, 24 з яких слідували в бік України. Фактично пропускалося по 1 вантажівці за годину. І 10 вантажних транспортних засобів прямувало в бік Польщі, тобто ще менше, ніж 1 вантажівка за годину", — зауважив представник ДПСУ.

Демченко додав, що надзвичайно мало фур фермери пропускають на КПП "Ягодин". Речник розповів, що за минулу добу в бік України проїхали лише 70 вантажівок. А в бік Польщі аграрії взагалі не пропускають перевізників, як зазначає Демченко, за останні дні жодна вантажівка не перетнула кордон.

Протести на українсько-польському кордоні

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери влаштували масову акцію протесту і перекрили шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.

23 лютого польські протестувальники зіпсували українську агропродукцію. Невідомі розсипали ріпак з трьох зерновозів, які прямували до німецького Гамбургу.



24 та 25 лютого поляки вчергове пошкодили вантаж з українським зерном. Було висипано агропродукцію на польській залізничній станції Дорогуськ та у селі Котомеж Куявсько-Поморського воєводства.

Вже 26 лютого польські аграрії оголосили, що хочуть заблокувати КПП на кордоні з Литвою з 1 березня. Фермери будуть зупиняти та перевіряти автомобілі, які можуть перевозити українське зерно.

А 28 лютого представники України та Польщі провели переговори на тлі блокади кордону. Посадовці вирішили, чи будуть повністю закривати торгівлю між сусідніми країнами.