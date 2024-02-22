Байден встретился с женой и дочерью Навального

Президент США Джо Байден с женой и дочерью Алексея Навального. Фото: twitter.com/POTUS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встретился с супругой и дочерью покойного Алексея Навального, чтобы передать их семье свои глубокие соболезнования. Во время встречи Байден отдал дань уважения храбрости Навального и его вкладу в борьбу против коррупции в России.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в четверг, 22 февраля.

Встреча Байдена с семьей Навального

Во время встречи Байден выразил восхищение стремлению Навального к свободной и демократической России, где закон одинаково справедлив для всех".

Кроме того, Байден анонсировал, что на следующий день, в пятницу, США введут новые значительные санкции против России в связи с кончиной Навального, действиями репрессии и агрессии со стороны России, а также продолжающимся конфликтом на Украине.

Что говорит Байден

Джо Байден и жена Алексея Навального. Фото: twitter.com/POTUS

В своем аккаунте в Twitter Байден подтвердил, что встретился с Юлией и Дарьей Навальными.

"Наследие мужества Алексея будет жить в Юлии и Даше, а также в бесчисленном количестве людей по всей России, борющихся за демократию и права человека", — написал президент США.

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа скончался Алексей Навальный. Было несколько причин его смерти. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти еще неизвестна.

Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим. Такого же мнения придерживаются и ведущие антикремлевские оппозиционеры: экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Александр Невзоров, бизнесмен Михаил Ходорковский, оппозиционный экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков, а также жена политика Юлия Навальная.

Россия планировала обменять Навального на сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красикова. Такая возможность была обсуждена с Германией и Соединенными Штатами Америки.