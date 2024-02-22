Байден зустрівся з дружиною та дочкою Навального

Президент США Джо Байден із дружиною та донькою Олексія Навального. Фото: twitter.com/POTUS

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрівся з дружиною та дочкою покійного Олексія Навального, щоб передати їх сім'ї свої глибокі співчуття. Під час зустрічі Байден віддав шану хоробрості Навального та його внесок у боротьбу проти корупції в Росії.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому у четвер, 22 лютого.

Зустріч Байдена із родиною Навального

Під час зустрічі Байден висловив захоплення прагненням Навального до вільної та демократичної Росії, де закон однаково справедливий для всіх”.

Крім того, Байден анонсував, що наступного дня, у п'ятницю, США введуть нові значні санкції проти Росії у зв'язку зі смертю Навального, діями репресії та агресії з боку Росії, а також конфліктом в Україні.

Що говорить Байден

Джо Байден та дружина Олексія Навального. Фото: twitter.com/POTUS

У своєму акаунті в Twitter Байден підтвердив, що зустрівся з Юлією та Дарією Навальними.

"Спадщина мужності Олексія житиме в Юлії та Даші, а також у незліченній кількості людей по всій Росії, які борються за демократію та права людини", — написав президент США.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер Олексій Навальний. Було кілька причин його смерті. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті ще невідома.

Лідери країн світу звинуватили у смерті опозиціонера кремлівський режим. Такої думки дотримуються і провідні антикремлівські опозиціонери: ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, журналіст Олександр Невзоров, бізнесмен Михайло Ходорковський, опозиційний екс-полковник ФСБ Геннадій Гудков, а також дружина політика Юлія Навальна.

Росія планувала обміняти Навального на співробітника секретного відділу ФСБ Вадима Красікова. Таку можливість було обговорено з Німеччиною та Сполученими Штатами Америки.