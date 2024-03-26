ЗМІ назвали ймовірні сценарії дій Путіна після теракту в Підмосковʼї

Володимир Путін вшановує пам'ять загиблих внаслідок теракту в ККЗ Crocus City Hall. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel

Президент Росії Володимир Путін може використати теракт в підмосковній кіноконцертній залі Crocus City Hall на свою користь. Припускається, що політик зможе розпочати нову хвилю жорстких реформ, аж запровадження в Росії смертної кари.

Про це інформує Politico.

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Видання пише, що спираючись на попереднє використання терактів для виправдання російським президентом жорстоких та антидемократичних реформ, у відповідь на стрілянину в ККЗ, може повторити такий розвиток подій.

Як повідомляється, Путін зможе впровадити якісь заплановані, та водночас непопулярні реформи, одна з яких — смертна кара. Також указами голови Кремля в Росії можуть бути посилені покарання, збільшення кола правопорушень, криміналізація певних видів діяльності (яких саме — не зазначено) або ж повний карт-бланш для правоохоронних органів та силовиків у боротьбі з підозрюваними в тероризмі.

Додатково видання пише, що у Кремлі не соромилися демонструвати підозрюваних у теракті з наявними слідами тортур, які зазвичай роблять ФСБ. Зазначається, що це може бути одним з нововведень: російські правоохоронці та силовики можуть жорстоко поводитися з підозрюваними й пишатися цим.

"Допустимий рівень насильства проти ймовірних ворогів народу, який і так зріс через війну в Україні, тепер став ще більшим", — йдеться у повідомленні.

Видання також зазначає, що в результаті цього може зростати авторитет директора ФСБ, Олександра Бортнікова. Голова російських силовиків, як повідомляється, зможе наказати спецпідрозділам "Альфа" та "Вимпєл" відкривати вогонь на враження без попереджень, і це стосуватиметься будь-яких дій.

Теракт у ККЗ Crocus City Hall — що відомо

Нагадаємо, 23 березня увечері у Crocus City Hall завершилась рятувальна операція. За добу з-під завалів дістали 133 тіла, з них вдалося ідентифікувати 50 осіб.

Також ми писали, що бойовики ІДІЛ назвали теракт помстою Росії за боротьбу проти ісламістів, охрестивши напад частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу. Раніше напад приписували підрозділу бойовиків, "Вілаят-Кавказ".

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт, наголосивши, що Кремль намагається звалити провину на когось іншого. В МЗС України заявили, що українська сторона не причетна до теракту.