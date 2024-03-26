Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow ЗМІ назвали ймовірні сценарії дій Путіна після теракту в Підмосковʼї arrow

ЗМІ назвали ймовірні сценарії дій Путіна після теракту в Підмосковʼї

26 березня 2024 18:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ЗМІ назвали ймовірні сценарії дій Путіна після теракту в Підмосковʼї
Володимир Путін вшановує пам'ять загиблих внаслідок теракту в ККЗ Crocus City Hall. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент Росії Володимир Путін може використати теракт в підмосковній кіноконцертній залі Crocus City Hall на свою користь. Припускається, що політик зможе розпочати нову хвилю жорстких реформ, аж запровадження в Росії смертної кари. 

Про це інформує Politico.

Читайте також:

Що може зробити Путін після теракту в Підмосков'ї

Видання пише, що спираючись на попереднє використання терактів для виправдання російським президентом жорстоких та антидемократичних реформ, у відповідь на стрілянину в ККЗ, може повторити такий розвиток подій.

Як повідомляється, Путін зможе впровадити якісь заплановані, та водночас непопулярні реформи, одна з яких — смертна кара. Також указами голови Кремля в Росії можуть бути посилені покарання, збільшення кола правопорушень, криміналізація певних видів діяльності (яких саме — не зазначено) або ж повний карт-бланш для правоохоронних органів та силовиків у боротьбі з підозрюваними в тероризмі.

Додатково видання пише, що у Кремлі не соромилися демонструвати підозрюваних у теракті з наявними слідами тортур, які зазвичай роблять ФСБ. Зазначається, що це може бути одним з нововведень: російські правоохоронці та силовики можуть жорстоко поводитися з підозрюваними й пишатися цим.

"Допустимий рівень насильства проти ймовірних ворогів народу, який і так зріс через війну в Україні, тепер став ще більшим", — йдеться у повідомленні.

Видання також зазначає, що в результаті цього може зростати авторитет директора ФСБ, Олександра Бортнікова. Голова російських силовиків, як повідомляється, зможе наказати спецпідрозділам "Альфа" та "Вимпєл" відкривати вогонь на враження без попереджень, і це стосуватиметься будь-яких дій.

Теракт у ККЗ Crocus City Hall — що відомо

Нагадаємо, 23 березня увечері у Crocus City Hall завершилась рятувальна операція. За добу з-під завалів дістали 133 тіла, з них вдалося ідентифікувати 50 осіб. 

Також ми писали, що бойовики ІДІЛ назвали теракт  помстою Росії за боротьбу проти ісламістів, охрестивши напад частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу. Раніше напад приписували підрозділу бойовиків, "Вілаят-Кавказ". 

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт, наголосивши, що Кремль намагається звалити провину на когось іншого. В МЗС України заявили, що українська сторона не причетна до теракту.

теракт
володимир путін
Москва
Росія
ТЦ Крокус

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК