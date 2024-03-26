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Секретар Радбезу РФ звинуватив Україну в теракті в Крокусі

26 березня 2024 14:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Секретар Радбезу РФ звинуватив Україну в теракті в Крокусі
ТЦ "Крокус". Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У торговельному центрі "Крокус сіті хол" в п'ятницю, 22 березня, стався теракт. Відповідальність за стрілянину та підпал ТЦ взяли на себе бойовики "Ісламської держави", однак в Росії намагаються звинуватити в цьому Україну.

Таку думку висловив секретар Радбезу Росії Патрушев.

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У нього запитали думку щодо того, хто винний у теракті в торговельному центрі: ІДІЛ чи Україна.

На це Патрушев відповів, що "звісно ж Україна!".

Нагадаємо, 23 березня увечері у московському торговому центрі "Крокус" завершилась рятувальна операція. За добу з-під завалів дістали 133 тіла, з них вдалося ідентифікувати 50 осіб. 

Також ми писали, що терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокусі" помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт у "Крокусі". Він наголосив, що російська влада намагається звалити провину на когось іншого. 

Також на інцидент відреагували в МЗС України. Там заявили, що українська сторона не причетна до теракту.

Крім того, "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокусі" помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу.

теракт
стрілянина
терористи
Москва
Росія

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