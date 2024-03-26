Секретарь Совбеза РФ обвинил Украину в теракте в Крокусе

ТЦ "Крокус". Фото: росСМИ

В торговом центре "Крокус сити холл" в пятницу, 22 марта, произошел теракт. Ответственность за стрельбу и подвал ТЦ взяли на себя боевики "Исламского государства", однако в России пытаются обвинить в этом Украину.

Такое мнение высказал секретарь Совбеза России Патрушев.

Читайте также:

Теракт в Крокусе 22 марта

У него спросили мнение о том, кто виноват в теракте в торговом центре: ИГИЛ или Украина.

На это Патрушев ответил, что "конечно же Украина!".

Напомним, 23 марта вечером в московском торговом центре "Крокус" завершилась спасательная операция. За сутки из-под завалов извлечены 133 тела, из них удалось идентифицировать 50 человек.

Также мы писали, что террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокусе" местью Российской Федерации за борьбу против исламистов. Это нападение боевики назвали частью своей борьбы против врагов ислама.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в "Крокусе". Он подчеркнул, что российские власти пытаются свалить вину на кого-то другого.

Также на инцидент отреагировали в МИД Украины. Там заявили, что украинская сторона не причастна к теракту.

Кроме того, "Исламское государство" назвало теракт в "Крокусе" местью Российской Федерации за борьбу против исламистов. Это нападение боевики назвали частью своей борьбы против врагов ислама.