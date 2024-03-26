СМИ назвали вероятные сценарии действий Путина после теракта в Подмосковье

Владимир Путин чтит память погибших в результате теракта в ККЗ Crocus City Hall. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel

Президент России Владимир Путин может использовать теракт в подмосковном киноконцертном зале Crocus City Hall в свою пользу. Предполагается, что политик сможет начать новую волну жестких реформ, вплоть до введения в России смертной казни.

Об этом информирует Politico.

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Издание пишет, что, опираясь на предварительное использование терактов для оправдания российским президентом жестоких и антидемократических реформ, в ответ на стрельбу в ККЗ может повторить такое развитие событий.

Как сообщается, Путин сможет внедрить определенные запланированные и в то же время, непопулярные реформы, одна из которых — смертная казнь. Также указами главы Кремля в России могут быть усилены наказания, увеличение круга правонарушений, криминализация определенных видов деятельности (каких именно — не указано) или же полный карт-бланш для правоохранительных органов и силовиков в борьбе с подозреваемыми в терроризме.

Дополнительно издание пишет, что в Кремле не стеснялись демонстрировать подозреваемых в теракте с имеющимися следами пыток, которые обычно совершают ФСБ. Отмечается, что это может быть одним из нововведений: российские правоохранители и силовики могут жестоко обращаться с подозреваемыми и гордиться этим.

"Допустимый уровень насилия против вероятных врагов народа, который и так вырос из-за войны в Украине, теперь стал еще больше", — говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что в результате может расти авторитет директора ФСБ, Александра Бортникова. Глава российских силовиков, как сообщается, сможет приказать спецподразделениям "Альфа" и "Вымпел" открывать огонь на впечатления без предупреждений, и это будет касаться каких-либо действий.

Теракт в ККЗ Crocus City Hall — что известно

Напомним, 23 марта вечером у Crocus City Hall завершилась спасательная операция. За сутки из-под завалов извлечены 133 тела, из них удалось идентифицировать 50 человек.

Также мы писали, что боевики ИГИЛ назвали теракт местью России за борьбу против исламистов, окрестив нападение частью своей борьбы против врагов ислама. Ранее нападение приписывали подразделению боевиков, "Вилаят-Кавказ".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт, подчеркнув, что Кремль пытается свалить вину на кого-то другого. В МИД Украины заявили, что украинская сторона не причастна к теракту.