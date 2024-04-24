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Замість телемарафону — Безугла пропонує створити в Україні інформаційні війська

24 квітня 2024 17:34
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Безугла пропонує закрити телемарафон та створити кібервійська
Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: соцмережі Безуглої
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла запропонувала створити інформаційні та кібервійська в Україні. Вона заявила, що буде розбиратися з можливостями запровадження такого рішення.

Про це нардепка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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пост Безуглої
Пост Мар'яни Безуглої. Фото: скріншот

Безугла вважає, що в Україні треба зменшити кількість державних мовників та зробити з них один. Нардепка вже придумала, куди переспрямувати кошти з їх фінансування — вона пропонує створити нові війська.

"Вважаю, що з шести державних мовників треба зробити один, а кошти перенаправити на створення інформаційних та кібервійськ України.
Створити інформаційні та кібервійська України! Досліджую можливості", — пише Безугла. 

Реакція українців на пост Безуглої

Тим часом в мережі українці розділилися з думками щодо посту нардепки. Хтось стверджує, що телемарафон втратив свою актуальність і його час закривати, а інші критикують Безуглу за безглузді пости та бездіяльність.

пост
Коментарі на пост Безуглої. Фото: скриншот
пост
Коментарі на пост Безуглої. Фото: скриншот
пост
Коментарі на пост Безуглої. Фото: скриншот
пост
Коментарі на пост Безуглої. Фото: скриншот
пост
Коментарі на пост Безуглої. Фото: скриншот

Дискусії щодо телемарафону і його роботи

Зазначимо, що в інфопросторі вже не перший місяць тривають дискусії щодо роботи телемарафону в Україні та доцільності його фінансування. Зокрема, від нього "втомилися" вже й самі українці, як раніше писало NYT.

Станом на початок лютого 2024 року, згідно з опитуванням, телемарафону "Єдині новини" довіряють 36% українців, 47% — не довіряють. 

Цьогоріч, 17 січня, на сайті Кабміну була оприлюднена навіть петиція, де українці просили переспрямувати кошти, що використовуються на телемарафон "Єдині новини" та телеканал Freedom, на потреби Збройних сил України. Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав "недоцільним" перенаправлення коштів з телемарафону на Збройні сили. Журналісти розповіли причини, чому владі невигідно зупиняти роботу телемарафону. 

Мар'яна Безугла
ЗСУ
телемарафон
фінанси

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