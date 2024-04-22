Безугла передумала йти з фракції Слуга Народу
Народна депутатка Мар’яна Безугла передумала йти з фракції "Слуга Народу". У січні 2024 року вона збиралася її полишити.
Про це Мар'яна Безугла написала у Telegram у понеділок, 22 квітня.
Безугла залишиться в фракції "Слуга Народу"
Нардепка заявила, що не хоче підводити Президента України Володимира Зеленського у важкі часи.
"Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію", — наголосила Безугла.
За її словами, вона збирається "покращити", що в її силах, хоч їй "далеко не все, подобається".
"У партію "Слуга народу" повертатися не буду", — додала вона.
Нагадаємо, Мар'яна Безугла подавала заявку на вихід з фракції "Слуга народу". Втім, заяву їй повернули через неправильне оформлення.
Також народний депутат України Василь Мокан розповів, що Безугла ще в лютому повідомила про офіційне виключення з партії "Слуга народу". Однак це рішення так і не було здійснене офіційно.
Читайте Новини.LIVE!