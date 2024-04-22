Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Безугла передумала йти з фракції Слуга Народу arrow

Безугла передумала йти з фракції Слуга Народу

22 квітня 2024 14:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Безугла передумала йти з фракції Слуга Народу
Нардепка Мар'яна Безугла. Фото: t.me/marybezuhla
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народна депутатка Мар’яна Безугла передумала йти з фракції "Слуга Народу". У січні 2024 року вона збиралася її полишити.

Про це Мар'яна Безугла написала у Telegram у понеділок, 22 квітня.

Читайте також:

Безугла залишиться в фракції "Слуга Народу"

Нардепка заявила, що не хоче підводити Президента України Володимира Зеленського у важкі часи.

"Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію", — наголосила Безугла.

За її словами, вона збирається "покращити", що в її силах, хоч їй "далеко не все, подобається".

"У партію "Слуга народу" повертатися не буду", — додала вона.

null
Допис Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, Мар'яна Безугла подавала заявку на вихід з фракції "Слуга народу". Втім, заяву їй повернули через неправильне оформлення.

Також народний депутат України Василь Мокан розповів, що Безугла ще в лютому повідомила про офіційне виключення з партії "Слуга народу". Однак це рішення так і не було здійснене офіційно. 

Володимир Зеленський
Мар'яна Безугла
Слуга народу
Україна
нардепи
політики
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри