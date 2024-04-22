Безуглая передумала уходить из фракции Слуга народа
Народный депутат Марьяна Безуглая передумала уходить из фракции "Слуга народа". В январе 2024 года она собиралась ее покинуть.
Об этом Марьяна Безуглая написала в Telegram в понедельник, 22 апреля.
Безуглая останется во фракции "Слуга народа"
Нардеп заявила, что не хочет подводить Президента Украины Владимира Зеленского в трудные времена.
"Можно было бы скандалить, требовать, чтобы одну именно меня отпустили, но зачем? Если просят не шатать и так сложную ситуацию", — подчеркнула Безуглая.
По ее словам, она собирается "улучшить", что в ее силах, хотя ей "далеко не все нравится".
"В партию "Слуга народа" возвращаться не буду", — добавила она.
Напомним, Марьяна Безуглая подавала заявку на выход из фракции "Слуга народа". Впрочем, заявление ей вернули из-за неправильного оформления.
Также народный депутат Украины Василий Мокан рассказал, что Безуглая еще в феврале сообщила об официальном исключении из партии "Слуга народа". Однако это решение так и не было осуществлено официально.
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