Безугла написала заяву про вихід зі "Слуги народу", але є нюанс

Мар'яна Безугла. Фото: Facebook Безуглої

Народна депутатка Мар'яна Безугла подавала заявку на вихід з фракції "Слуга народу". Втім, заяву їй повернули через неправильне оформлення.

Про це Безугла написала на своїй сторнці у Facebook у четвер, 28 березня.

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Безугла вийшла зі "Слуги народу"

"Я подавала заяву на вихід із фракції, але її завернули, "неправильно оформлена". Коротше, формально не відпускають", — написала Безугла.

Вона наголосила, що з партії "Слуга народу" вийшла. За її словами, всі процедури Безугла пройшла.

"Всі питання до керівництва фракції", — зазначила Безугла.

Раніше ми повідомляли, що Безугла вирішила спробувати себе у новій сфері, відгукнувшись на вакансію віцеспікерки Верховної Ради Олени Кондратюк. Однак друга відмовилася від пропозиції.

Нагадаємо, днями Безугла назвала найгірший варіант закінчення війни, де фігурує Янукович.