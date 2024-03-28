Безугла написала заяву про вихід зі "Слуги народу", але є нюанс
Народна депутатка Мар'яна Безугла подавала заявку на вихід з фракції "Слуга народу". Втім, заяву їй повернули через неправильне оформлення.
Про це Безугла написала на своїй сторнці у Facebook у четвер, 28 березня.
Безугла вийшла зі "Слуги народу"
"Я подавала заяву на вихід із фракції, але її завернули, "неправильно оформлена". Коротше, формально не відпускають", — написала Безугла.
Вона наголосила, що з партії "Слуга народу" вийшла. За її словами, всі процедури Безугла пройшла.
"Всі питання до керівництва фракції", — зазначила Безугла.
Раніше ми повідомляли, що Безугла вирішила спробувати себе у новій сфері, відгукнувшись на вакансію віцеспікерки Верховної Ради Олени Кондратюк. Однак друга відмовилася від пропозиції.
Нагадаємо, днями Безугла назвала найгірший варіант закінчення війни, де фігурує Янукович.
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