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Безугла написала заяву про вихід зі "Слуги народу", але є нюанс

28 березня 2024 16:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Безугла написала заяву про вихід зі "Слуги народу", але є нюанс
Мар'яна Безугла. Фото: Facebook Безуглої
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Народна депутатка Мар'яна Безугла подавала заявку на вихід з фракції "Слуга народу". Втім, заяву їй повернули через неправильне оформлення.

Про це Безугла написала на своїй сторнці у Facebook у четвер, 28 березня.

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Пост Безуглої у Facebook. Фото: скриншот

Безугла вийшла зі "Слуги народу"

"Я подавала заяву на вихід із фракції, але її завернули, "неправильно оформлена". Коротше, формально не відпускають", — написала Безугла.

Вона наголосила, що з партії "Слуга народу" вийшла. За її словами, всі процедури Безугла пройшла.

"Всі питання до керівництва фракції", — зазначила Безугла.

Раніше ми повідомляли, що Безугла вирішила спробувати себе у новій сфері, відгукнувшись на вакансію віцеспікерки Верховної Ради Олени Кондратюк. Однак друга відмовилася від пропозиції

Нагадаємо, днями Безугла назвала найгірший варіант закінчення війни, де фігурує Янукович.

Мар'яна Безугла
Слуга народу
Україна
відставка
народні депутати

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