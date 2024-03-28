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Безуглая написала заявление о выходе из "Слуги народа", но есть нюанс

28 марта 2024 16:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Безуглая написала заявление о выходе из "Слуги народа", но есть нюанс
Марианна Безуглая. Фото: Facebook Безуглой
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Народная депутат Марьяна Безуглая подавала заявку на выход из фракции "Слуга народа". Впрочем, заявление ему вернули из-за неправильного оформления.

Об этом Безуглая написала на своей странице в Facebook в четверг, 28 марта.

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Безуглая вышла из "Слуги народа"

"Я подавала заявление на выход из фракции, но ее завернули, "неправильно оформлена". Короче, формально не отпускают", — написала Безуглая.

Она подчеркнула, что из партии "Слуга Народа" вышла. По ее словам, все процедуры Безуглая прошла.

"Все вопросы к руководству фракции", — отметила Безуглая.

Ранее мы сообщали, что Безуглая решила попробовать себя в новой сфере, отозвавшись на вакансию вицеспикера Верховной Рады Елены Кондратюк. Однако вторая отказалась от предложения.

Напомним, на днях Безуглая назвала самый плохой вариант окончания войны, где фигурирует Янукович.

Марьяна Безуглая
Слуга народа
Украина
отставка
народные депутаты

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