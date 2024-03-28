Безуглая написала заявление о выходе из "Слуги народа", но есть нюанс

Марианна Безуглая. Фото: Facebook Безуглой

Народная депутат Марьяна Безуглая подавала заявку на выход из фракции "Слуга народа". Впрочем, заявление ему вернули из-за неправильного оформления.

Об этом Безуглая написала на своей странице в Facebook в четверг, 28 марта.

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Безуглая вышла из "Слуги народа"

"Я подавала заявление на выход из фракции, но ее завернули, "неправильно оформлена". Короче, формально не отпускают", — написала Безуглая.

Она подчеркнула, что из партии "Слуга Народа" вышла. По ее словам, все процедуры Безуглая прошла.

"Все вопросы к руководству фракции", — отметила Безуглая.

Ранее мы сообщали, что Безуглая решила попробовать себя в новой сфере, отозвавшись на вакансию вицеспикера Верховной Рады Елены Кондратюк. Однако вторая отказалась от предложения.

Напомним, на днях Безуглая назвала самый плохой вариант окончания войны, где фигурирует Янукович.