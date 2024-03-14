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Безугла пояснила причину закриття засідання Верховної Ради

14 березня 2024 16:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Безугла пояснила причину закриття засідання Верховної Ради
Мар'яна Безугла. Фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Верховній Раді в середу, 13 березня, скасували засідання. Комітет з питань національної безпеки, оборони й розвідки мав продовжити розгляд законопроєкту про мобілізацію.

Про це заявила народна депутатка Мар'яна Безугла у Facebook.

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За її словами, засідання Верховної Ради закрили через відсутність голосів, а засідання Комітету стосовно розгляду законопроєкту про мобілізацію запланували на завтра, 15 березня.

"Але прогнозую, що воно не буде продуктивним. Знову. Подивимось. Хотілося б помилитись. Дуже. Прийшов час для тегу #парламентська_криза? Депутати мають працювати, готова тут ночувати, а колеги?", — написала Безугла.

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Скриншот допису Безуглої

Водночас депутат Олексій Гончаренко зазначає, що нардепи встигли ухвалити один законопроєкт до того, як у Києві лунала сирена і засідання закрили. Після закінчення повітряної тривоги депутати вже не зібралися.

Він додав, що Комітет з нацбезпеки буде збиратись завтра та планує розглядати правки з 340 до 680.

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Скриншот дописів Гончаренка

Нагадаємо, у Верховній Раді скасували засідання на 6-8 березня. Під час них парламент мав розглянути новий законопроєкт про мобілізацію.

Крім того, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що у Верховній Раді знову планують скасувати пленарний тиждень. Засідання були заплановані на 20-23 березня. 

Верховна Рада
Мар'яна Безугла
законопроєкт
народні депутати

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