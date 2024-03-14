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Безуглая объяснила причину закрытия заседания Верховной Рады

14 марта 2024 16:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Безуглая объяснила причину закрытия заседания Верховной Рады
Марьяна Безуглая. Фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Верховной Раде в среду, 14 марта, отменили заседание. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен был продолжить рассмотрение законопроекта о мобилизации.

Об этом заявила народная депутат Марьяна Безуглая в Facebook.

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По ее словам, заседание Верховной Рады закрыли из-за отсутствия голосов, а заседание Комитета по рассмотрению законопроекта о мобилизации запланировано на завтра, 15 марта.

"Но прогнозирую, что оно не будет продуктивным. Снова. Посмотрим. Хотелось бы ошибиться. Очень. Пришло время для тега #парламентский_кризис? Депутаты должны работать, готова здесь ночевать, а коллеги?" — написала Безуглая.

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Скриншот поста Безуглой

В то же время депутат Алексей Гончаренко отмечает, что нардепы успели принять один законопроект до того, как в Киеве звучала сирена и заседание закрыли. После окончания воздушной тревоги депутаты уже не собрались.

Он добавил, что Комитет по нацбезопасности будет собираться завтра и планирует рассматривать поправки с 340 до 680.

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Скриншот поста Гончаренко

Напомним, в Верховной Раде отменили заседание на 6-8 марта. Во время которых парламент должен был рассмотреть новый законопроект о мобилизации.

Кроме того, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в Верховной Раде снова планируют отменить пленарную неделю. Заседания были запланированы на 20-23 марта.

Верховная Рада
Марьяна Безуглая
законопроект
народные депутаты

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