Должны были рассматривать законопроект о мобилизации — Верховная Рада отменила заседания 6-8 марта
В Верховной Раде Украины отменили заседания на 6-8 марта. В ходе них парламент должен был рассмотреть новый законопроект о мобилизации.
Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк в Telegram во вторник, 5 марта.
Рада отменила заседание 6-8 марта
"Заседания Рады, которые должны были пройти на этой неделе... отменены. Ровно через 24 часа", — написал Гончаренко.
По словам нардепа, в парламенте разгорелся скандал по поводу препятствования выезду депутатов в командировку за границу.
"В связи с этим ряд фракций заявил, что будут ставить на голосование каждую поправку, и тогда руководство Рады решило просто отменить заседание", — отметил он.
Гончаренко добавил, что также есть проблема с голосами.
В то же время, как рассказал Железняк, официальная причина отмены заседания — "срочно необходимость сделать комплексный отчет для Сената США".
"Даже комментировать не буду. Ну а реально: они же голосовавших за БЭБ отпускали за границу. Особенно ОПЗЖ и группы. Кто-то в командировке кто-то другим путем.
И здесь сюрприз-сюрприз, многие "союзники" по голосованию не возвращаются вовремя на эту неделю", — написал нардеп.
Он подчеркнул, что вообще будет досадно, если во время войны заседание Верховной Рады не будет почти месяц.
Отметим, что именно на этой неделе в парламенте должны рассматриваться правки к законопроекту о мобилизации, которых насчитывается более 4000.
Ранее Марьяна Безуглая заявляла, что члены Комитета ВР до сих пор не внесли никаких поправок в законопроект о мобилизации в Украине.
Кроме того, рассмотрение законопроекта о мобилизации в Верховной Раде может затянуться на неделе. Некоторые народные депутаты внесли в него по 100-300 поправок.
Издание The Washigton Post писало, что Зеленский и высшее военное командование еще не разработали четкий план мобилизации. Это привело к глубоким разногласиям в украинском парламенте и обществе.
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