Должны были рассматривать законопроект о мобилизации — Верховная Рада отменила заседания 6-8 марта

Верховная рада Украины. Фото: УНИАН

В Верховной Раде Украины отменили заседания на 6-8 марта. В ходе них парламент должен был рассмотреть новый законопроект о мобилизации.

Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк в Telegram во вторник, 5 марта.

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"Заседания Рады, которые должны были пройти на этой неделе... отменены. Ровно через 24 часа", — написал Гончаренко.

По словам нардепа, в парламенте разгорелся скандал по поводу препятствования выезду депутатов в командировку за границу.

"В связи с этим ряд фракций заявил, что будут ставить на голосование каждую поправку, и тогда руководство Рады решило просто отменить заседание", — отметил он.

Гончаренко добавил, что также есть проблема с голосами.

Скриншот сообщения Гончаренко

В то же время, как рассказал Железняк, официальная причина отмены заседания — "срочно необходимость сделать комплексный отчет для Сената США".

"Даже комментировать не буду. Ну а реально: они же голосовавших за БЭБ отпускали за границу. Особенно ОПЗЖ и группы. Кто-то в командировке кто-то другим путем.

И здесь сюрприз-сюрприз, многие "союзники" по голосованию не возвращаются вовремя на эту неделю", — написал нардеп.

Он подчеркнул, что вообще будет досадно, если во время войны заседание Верховной Рады не будет почти месяц.

Скриншот сообщения Железняка

Отметим, что именно на этой неделе в парламенте должны рассматриваться правки к законопроекту о мобилизации, которых насчитывается более 4000.

Ранее Марьяна Безуглая заявляла, что члены Комитета ВР до сих пор не внесли никаких поправок в законопроект о мобилизации в Украине.

Кроме того, рассмотрение законопроекта о мобилизации в Верховной Раде может затянуться на неделе. Некоторые народные депутаты внесли в него по 100-300 поправок.

Издание The Washigton Post писало, что Зеленский и высшее военное командование еще не разработали четкий план мобилизации. Это привело к глубоким разногласиям в украинском парламенте и обществе.