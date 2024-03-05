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Мали розглядати законопроєкт про мобілізацію — Верховна Рада скасувала засідання 6-8 березня

5 березня 2024 12:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Мали розглядати законопроєкт про мобілізацію — Верховна Рада скасувала засідання 6-8 березня
Верховна Рада України. Фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Верховній Раді України скасували засідання на 6-8 березня. Під час них парламент мав розглянути новий законопроєкт про мобілізацію.

Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк в Telegram у вівторок, 5 березня.

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"Засідання Ради, які повинні були пройти на цьому тижні… скасовані. Рівно за 24 години", — написав Гончаренко.

За словами нардепа, у парламенті розгорівся скандал щодо перешкоджання виїзду депутатів у відрядження за кордон.

"У звʼязку з цим низка фракцій заявили, що будуть ставити на голосування кожну поправку, і тоді керівництво Ради вирішило просто скасувати засідання", — зазначив він.

Гончаренко додав, що також є проблема з голосами. 

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Скриншот допису Гончаренка

Водночас як розповів Железняк, офіційна причина скасування засідання — "терміново потреба зробити комплексний звіт для Сенату США".

"Навіть коментувати не буду. Ну а реально: вони ж тих, хто голосував за БЕБ повідпускали за кордон. Особливо ОПЗЖ та групи. Хтось у відрядженні хтось іншим шляхом. 
І тут сюрприз-сюрприз, багато з "союзників" по голосуванню не повертаються вчасно на цей тиждень…", — написав нардеп.

Він наголосив, що взагалі буде прикро, якщо під час війни засідання Верховної Ради не буде майже місяць.

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Скриншот допису Железняка

Зазначимо, що саме цього тижня у парламенті мали розглядати правки до законопроєкту про мобілізацію, яких налічується понад 4000.

Раніше Мар'яна Безугла заявляла, що члени Комітету ВР досі не внесли жодних правок до законопроєкту про мобілізацію в Україні.

Крім того, розгляд законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді може затягнутися на тижні. Деякі народні депутати внесли до нього по 100-300 правок.

А видання The Washigton Post писало, що Зеленський та вище військове командування ще не розробили чіткий план мобілізації. Це призвело до глибоких розбіжностей в українському парламенті та суспільстві.

Верховна Рада
мобілізація
законопроєкт
народні депутати

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