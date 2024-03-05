Арахамія пояснив скасування засідання ВРУ "терміновим завданням" — що відповіли в опозиції

Засідання Верховної Ради України. Фото: Вікіпедія

У Верховній Раді України вирішили не проводити пленарні засідання з 6 по 8 березня, хоча раніше планувалося розглянути значну кількість законопроєктів. За словами представників фракції "Слуга Народу", це пов'язано із "терміновим завданням", отриманим депутатами.

Про скасування засідань першим повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у вівторок, 5 березня.

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За словами Железняка, офіційна причина скасування засідань — "термінова необхідність підготувати детальний звіт для Сенату США". Однак нардеп припускає, що справжньою причиною є від'їзд за кордон депутатів, які голосували за певні законопроєкти, "зокрема з ОПЗЖ та інших груп".

"І тут — сюрприз-сюрприз — багато хто з "союзників" по голосуванню не повертається вчасно на цей тиждень", — написав Желєзняк.

Железняк також зазначив, що цього тижня Рада мала розглянути до 48 законопроєктів, а на скасоване раніше п'ятничне засідання було заплановано обговорення 55 законопроєктів.

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко заявила, що серед скасованих до обговорення законопроєктів не було критично важливих для безпеки країни, але на порядку денному були інші значущі питання. Вона висловила розчарування у зв'язку зі скасуванням сесії монобільшістю та керівництвом Верховної Ради в останній момент.

Що кажуть у "Слузі народу"

У відповідь на критику голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив про наявність термінового завдання для депутатів, безпосередньо пов'язаного з підтримкою партнерів країни, і наголосив, що повернення до пленарних засідань відбудеться після виконання цього завдання.

"Такі речі не можуть і не повинні анонсуватися з питань безпеки. Бачу, щоб це зрозуміти, деяким з колег не завадило б ненадовго пожертвувати своїм комфортом і побувати там, де може прилетіти будь-що і будь-якої миті", — повідомив Арахамія.

Арахамія підкреслив, що Верховна Рада з початку повномасштабного вторгнення працює в режимі безперервного пленарного засідання, що дозволяє швидко реагувати на зміни у безпеці та приймати важливі рішення відповідно до потреб країни та її партнерів.

Повідомлення Давида Арахамії. Фото: скриншот

Нагадаємо, народний депутат Роман Грищук заявив, що зараз парламент працює над розв'язанням питань щодо багатьох положень законопроєкту про мобілізацію, адже він містить понад 4 000 правок.

Раніше депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук розповів, на якому етапі знаходиться закон про мобілізацію.