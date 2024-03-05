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Арахамия объяснил отмену заседания ВРУ "срочным заданием" — что ответили в оппозиции

5 марта 2024 18:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Арахамия объяснил отмену заседания ВРУ "срочным заданием" — что ответили в оппозиции
Заседание Верховной Рады. Фото: Википедия
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Верховной Раде Украины решили не проводить пленарные заседания с 6 по 8 марта, хотя ранее планировалось рассмотреть значительное количество законопроектов. По словам представителей фракции "Слуга Народа", это связано с "срочной задачей", полученной депутатами.

Об отмене заседаний первым сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк во вторник, 5 марта.

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Что говорят в оппозиции

По словам Железняка, официальная причина отмены заседаний — "срочная необходимость подготовить детальный отчет для Сената США". Однако нардеп предполагает, что настоящей причиной является отъезд за границу депутатов, голосовавших за определенные законопроекты, "в том числе из ОПЗЖ и других групп". 

"И здесь — сюрприз-сюрприз — многие из "союзников" по голосованию не возвращаются вовремя на эту неделю", — написал Железняк.

Железняк также отметил, что на текущей неделе Рада должна была рассмотреть до 48 законопроектов, а на отмененное ранее пятничное заседание было запланировано обсуждение 55 законопроектов. 

Народный депутат от "Европейской Солидарности"  Ирина Геращенко заявила, что среди отмененных к обсуждению законопроектов не было критически важных для безопасности страны, но в повестке дня были другие значимые вопросы. Она выразила разочарование в связи с отменой сессии монобольшинством и руководством Верховной Рады в последний момент.

Что говорят в "Слуге народа"

В ответ на критику  глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил о наличии срочной задачи для депутатов, непосредственно связанной с поддержкой партнеров страны, и подчеркнул, что возвращение к пленарным заседаниям произойдет после выполнения этой задачи.

"Такие вещи не могут и не должны анонсироваться по вопросам безопасности. Вижу, чтобы это понять, некоторым из коллег не помешало бы ненадолго пожертвовать своим комфортом и побывать там, где может прилететь во что бы то ни стало и в любой момент", — сообщил Арахамия.

Арахамия подчеркнул, что Верховная Рада с начала полномасштабного вторжения работает в режиме непрерывного пленарного заседания, что позволяет быстро реагировать на изменения в ситуации безопасности и принимать важные решения в соответствии с потребностями страны и ее партнеров.

Давид Арахамия
Сообщение Давида Арахамии. Фото: скриншот

Напомним, народный депутат Роман Грищук заявил, что сейчас парламент работает над решением вопросов по многим положениям законопроекта о мобилизации, ведь он содержит более 4 000 правок. 

Ранее депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук рассказал, на каком этапе находится закон о мобилизации

Верховная Рада
Давид Арахамия
Ярослав Железняк
нардепы
мобилизация
народные депутаты

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