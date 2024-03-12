У Раді знову скасували засідання на 20-23 березня

Верховна Рада. Фото: Верховна Рада\FB

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що у Верховній Раді знову планують скасувати пленарний тиждень. Засідання були заплановані на 20-23 березня.

Про це політик написав на своїй сторінці в Telegram.

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"Ну щоб ви навіть не сумнівались, наша шановна Коаліція планує відміняти ще один пленарний тиждень. Мали збиратися 20-23 березня, але виглядає так що вже нічого не планується. Офіційна якась версія буде, напевно скажуть, що не готовий закон про мобілізацію", — написав Железняк, коментуючи причину скасування засідань.

Він нагадав, що Верховна Рада не працює вже близько місяця. Ймовірно, за словами нардепа, на цьому тижні відбудеться голосування лише за певні постанови, однак без будь-яких законопроєктів.

У ВРУ знову скасували пленарний тиждень. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Верховній Раді України скасували засідання на 6-8 березня. Під час них парламент мав розглянути новий законопроєкт про мобілізацію.

Незабаром голова партії "Слуга народ" Давид Арахамія повідомив, що засідання Верховної Ради 6-8 березня були скасовані через "термінове завдання" для нардепів.