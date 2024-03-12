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В Раде снова отменили заседание на 20-23 марта

12 марта 2024 14:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Раде снова отменили заседание на 20-23 марта
Верховная Рада. Фото: Верховная Рада\FB
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в Верховной Раде снова планируют отменить пленарную неделю. Заседания были запланированы на 20-23 марта.

Об этом политик написал на своей странице в Telegram.

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"Ну, чтобы вы даже не сомневались, наша уважаемая Коалиция планирует отменять еще одну пленарную неделю. Должны собираться 20-23 марта, но выглядит так что уже ничего не планируется. Официальная какая-то версия будет, наверняка скажут, что не готов закон о мобилизации", — написал Железняк, комментируя причину отмены заседаний.

Он напомнил, что Верховная Рада не работает уже около месяца. Вероятно, по словам нардепа, на этой неделе состоится голосование только за определенные постановления, но без каких-либо законопроектов.

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В ВРУ снова отменили пленарную неделю. Фото: скриншот

Напомним, в Верховной Раде отменили заседание на 6-8 марта. В ходе них парламент должен был рассмотреть новый законопроект о мобилизации.

Вскоре глава партии "Слуга народ" Давид Арахамия сообщил, что заседания Верховной Рады 6-8 марта были отменены из-за "срочного задания" для нардепов.

Верховная Рада
война
мобилизация
законопроект
война в Украине
демобилизация

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