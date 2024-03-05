Скандал у Раді: депутати розповіли подробиці

Верховна Рада. Фото: FB/Верховна Рада

Депутатам ВР порадили їздити у відрядження не за кордон, а на фронт, у центри підготовки військових, аби надавати партнерам найсвіжіші дані в контексті війни України проти РФ. Засідання, які мали відбутися на цьому тижні, перенесені. Однак не виключено, що до кінця березня у депутатів може з'явитися ще один пленарний тиждень.

Про це Новини.LIVE розповіло джерело у Верховній Раді.

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"Дехто із депутатів справді їздить у закордонні відрядження, але не думаю, що в обмін на голосування за потрібні ОП законопроєкти. Взагалі депутатам порадили їздити не за кордон у відрядження, а на фронт, у центри підготовки, щоби надавати партнерам найсвіжіші дані", — уточнило джерело.

Щодо найближчого засідання ВР, то точної дати наразі немає, але не виключено, що до кінця місяця з'явиться ще один пленарний тиждень.

Депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму ТГ-каналі відмітив, буцімто, дозвіл на виїзд за кордон дали лише тим депутатам, які голосували за БЕБ. Однак з ряду причин вони не встигають вчасно повернутися до України до кінця цього тижня.

"Сюрприз-сюрприз, багато з "союзників" по голосуванню не повертаються вчасно на цей тиждень. Але взагалі це буде прикро, під час війни засідання Ради не буде майже місяць. На порядку денному величезна кількість законопроєктів", — уточнив Железняк.

Скріншот ТГ-каналу Ярослава Железняка

Приблизно про те ж саме пише депутат Олексій Гончаренко із партії "Європейська солідарність". Ситуацію, яка склалася у Раді, він називає парламентською кризою та безладом.

"Парламент і так в найкращому випадку збирається 4-5 днів на місяць.

Чому ці поїздки на фронт не перенести на після засідання Ради? Чому не перед засіданням?", — дивується він.

Скріншот ТГ-каналу Олексія Гончаренка

"Депутати мають їздити на фронт"

Скандал довелося навіть коментувати голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії. У своєму тг-каналі він відмітив, що з початку війни Рада працює в режимі триваючого пленарного засідання. Мовляв, дана опція дозволяє збиратися в будь-який час і приймати рішення і оперативно реагувати на зміни безпекової ситуації.

Через це, на його переконання, неможливо скасувати те, що триває і по факту.

"Тепер з приводу наших планів на найближчий час. За аналогією роботи на округах депутати будуть більше працювати з військовими – на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації. Тут у депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане – вони повернуться до роботи в сесійній залі", — наголосив Арахамія.

Скріншот ТГ-каналу Давида Арахамії

Також за його словами найближчим часом закордонні відрядження заплановані також в опозиційних депутатів.

Нагадаємо, за словами депутата ВР і партії "Слуга народу" Юлії Гришиної, комітет з нацбезпеки та оборони розпочав розгляд численних правок до законопроєкту про мобілізацію ще з минулого вівторка 27 лютого. Депутати подали більше 4 тисяч правок, що стало рекордом.

Зокрема, комітет освіти просить надати відстрочку від мобілізації усім аспірантам, незалежно від того, навчаються вони за державним замовленням чи за власний рахунок. Це питання рівності права, і якщо ми говоримо про відстрочку, то не маємо ставити питання, хто платить за навчання.