Скандал в Раде: депутаты рассказали подробности

Верховная Рада. Фото: FB/Верховна Рада

Депутатам ВР посоветовали ездить в командировку не за границу, а на фронт, в центры подготовки военных, чтобы предоставлять партнерам самые свежие данные в контексте войны Украины против РФ. Заседания, которые должны были состояться на этой неделе, перенесены. Однако не исключено, что до конца марта у депутатов может появиться еще одна пленарная неделя.

Об этом Новини.LIVE рассказал источник в Верховной Раде.

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"Некоторые депутаты действительно ездят в заграничные командировки, но не думаю, что в обмен на голосование за нужные ОП законопроекты. Вообще депутатам посоветовали ездить не за границу в командировки, а на фронт, в центры подготовки, чтобы предоставлять партнерам свежие данные", — уточнил источник.

Что касается ближайшего заседания ВР, то точной даты нет, но не исключено, что к концу месяца появится еще одна пленарная неделя.

Депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем ТГ-канале отметил, что разрешение на выезд за границу дали только тем депутатам, которые голосовали за БЭБ. Однако по ряду причин они не успевают вовремя вернуться в Украину до конца этой недели.

"Сюрприз-сюрприз, многие из "союзников" по голосованию не возвращаются вовремя на этой неделе. Но вообще это будет досадно, во время войны заседания Рады не будет почти месяц. На повестке дня огромное количество законопроектов", — уточнил Железняк.

Скриншот ТГ-канала Ярослава Железняка

Приблизительно о том же пишет депутат Алексей Гончаренко из партии "Европейская солидарность". Сложившуюся в Раде ситуацию он называет парламентским кризисом и беспорядком.

“Парламент и так в лучшем случае собирается 4-5 дней в месяц. Почему эти поездки на фронт не перенести на после заседания Рады? Почему не перед заседанием?", — удивляется он.

Скриншот ТГ-канала Алексея Гончаренко

"Депутаты должны ездить на фронт"

Скандал пришлось комментировать главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. В своем тг-канале он отметил, что с начала войны Рада работает в режиме продолжающегося пленарного заседания. Мол, данная опция позволяет собираться в любое время, принимать решения и оперативно реагировать на изменения ситуации безопасности.

Поэтому, по его убеждению, невозможно отменить то, что продолжается и по факту.

"Теперь по поводу наших планов на ближайшее время. По аналогии работы на округах депутаты будут больше работать с военными — на передовой, в учебных центрах, в пунктах постоянной дислокации. Здесь у депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров. Когда она будет выполнена – они вернутся к работе в сессионном зале", — подчеркнул Арахамия.

Скриншот ТГ-канала Давида Арахамии

Также по его словам, в ближайшее время заграничные командировки запланированы также у оппозиционных депутатов.

Напомним, по словам депутата ВР и партии "Слуга народа" Юлии Гришиной, комитет по нацбезопасности и обороне приступил к рассмотрению многочисленных правок к законопроекту о мобилизации еще с минувшего вторника 27 февраля. Депутаты подали более 4 тысяч поправок, что стало рекордом.

В частности, комитет образования просит предоставить отсрочку от мобилизации всем аспирантам, независимо от того, учатся они по государственному заказу или за свой счет. Это вопрос равенства права, и если мы говорим об отсрочке, то не должны задавать вопросы, кто платит за обучение.