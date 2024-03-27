Безугла відгукнулася на вакансію SMM до віцеспікерки ВРУ — яку відповідь отримала

Мар'яна Безугла. Фото: Фото: Facebook

Народна депутатка Мар'яна Безугла вирішила спробувати себе у новій сфері, відгукнувшись на вакансію віцеспікерки Верховної Ради Олени Кондратюк. Однак, друга відмовилася від пропозиції.

Про це стало відомо з відповідного допису та коментарів до нього на сторінці Кондратюк у Facebook.

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Так, Кондратюк розмістила оголошення, в якому написала, що шукає до себе в команду SMM-фахівців.

"Шукаю до себе в команду SMM-фахівців. Амбітних та допитливих! Зголошуйтесь!" — написала вона.

У відповідь на вакансію, у коментарях під дописом, свою кандидатуру запропонувала Безугла. Втім, її відразу відхили.

"Свят, свят, свят", — відповіла Кондратюк.

На питання, чому, віцеспікерка ВРУ відповіла, що у нардепки й так багато роботи. Водночас, нардеп Яросла Железняк пожартував, що з приходом Безуглої "контент був би вірусним".

Коментарі під дописом. Фото: скриншот

Нагадаємо, днями Безугла назвала найгірший варіант закінчення війни, де фігурує Янукович.

Крім того, вона повідомила, що Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт, який посилює соціальний захист для військовослужбовців та поліцейських. Його підтримали 296 народних депутатів.