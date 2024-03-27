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Безугла відгукнулася на вакансію SMM до віцеспікерки ВРУ — яку відповідь отримала

27 березня 2024 13:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Безугла відгукнулася на вакансію SMM до віцеспікерки ВРУ — яку відповідь отримала
Мар'яна Безугла. Фото: Фото: Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Народна депутатка Мар'яна Безугла вирішила спробувати себе у новій сфері, відгукнувшись на вакансію віцеспікерки Верховної Ради Олени Кондратюк. Однак, друга відмовилася від пропозиції. 

Про це стало відомо з відповідного допису та коментарів до нього на сторінці Кондратюк у Facebook. 

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Так, Кондратюк розмістила оголошення, в якому написала, що шукає до себе в команду SMM-фахівців. 

"Шукаю до себе в команду SMM-фахівців. Амбітних та допитливих! Зголошуйтесь!" — написала вона. 

У відповідь на вакансію, у коментарях під дописом, свою кандидатуру запропонувала Безугла. Втім, її відразу відхили. 

"Свят, свят, свят", — відповіла Кондратюк. 

На питання, чому, віцеспікерка ВРУ відповіла, що у нардепки й так багато роботи. Водночас, нардеп Яросла Железняк пожартував, що з приходом Безуглої "контент був би вірусним". 

Безугла відгукнулась на вакансію
Коментарі під дописом. Фото: скриншот

Нагадаємо, днями Безугла назвала найгірший варіант закінчення війни, де фігурує Янукович.

Крім того, вона повідомила, що Верховна Рада проголосувала  в цілому за законопроєкт, який посилює соціальний захист для військовослужбовців та поліцейських. Його підтримали 296 народних депутатів.

Верховна Рада
Мар'яна Безугла
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Україна
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