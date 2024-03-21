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Сім'ям загиблих виплачуватимуть 15 млн грн — новий закон соцзахисту військових та поліцейських

21 березня 2024 15:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сім'ям загиблих виплачуватимуть 15 млн грн — новий закон соцзахисту військових та поліцейських
Засідання Верховної Ради. Фото ілюстраційне: "Голос України"
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Верховна Рада проголосувала  в цілому за законопроєкт, який посилює соціальний захист для військовослужбовців та поліцейських. Його підтримали 296 народних депутатів.

Про це повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла у Telegram у четвер, 21 березня.

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Документ було значно доопрацьовано. До другого читання з нього були вилучені норми, які обмежували права військових на свободу слова в соцмережах.

Також закон передбачає відпустки після поранення та лікування, які можуть тривати до 12 місяців. Вони можуть відбуватися і за кордоном, без необхідності кожні чотири місяці проходити лікарську комісію.

Законом також передбачено відпустки для військовослужбовців після народженні дитини. Також жінки-військовослужбовці можуть бути звільнені від військової служби.

Також встановлено грошові виплати в розмірі 15 млн грн родині захисника у разі його загибелі під час виконання ним обов’язків військової служби.

Окрім цього є наступні норми:

  • встановлення компенсації за невикористані дні відпустки;
  • можливість на звернення за призначенням (перерахунком) пенсії під час дії воєнного стану за письмовою заявою;
  • закріплення права на покращене харчування під час лікування у закладах охорони здоров’я всіх форм власності та підпорядкування за військовими нормами;
  • уточнення підстав для виплати додаткової винагороди під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які у зв’язку з поранення (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним з виконанням обов’язків військової служби щодо захисту Батьківщини, зараховані у розпорядження відповідних командирів;
  • уточнення порядку обчислення вислуги років та визначення пільгових умов призначення пенсій особам, які мають право на пенсію за законом.

Окремо варто зазначити, що, згідно з законом, військовими капеланами не можуть бути особи, які належать до Російської Православної церкви.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, спрямований на покращення процедур отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам".

Верховна Рада
закон
поліція
Україна
нардепи
військові

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