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У Раді підтримали законопроєкт про декларування вогнепальної зброї

21 березня 2024 00:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Раді підтримали законопроєкт про декларування вогнепальної зброї
Засідання Верховної Ради України. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драпʼятий заявив, що Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, спрямований на покращення процедур отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Про це повідомляє пресслужба МВС України в Telegram у середу, 20 березня.

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Про що йдеться в законопроєкті про декларування вогнепальної зброї

За словами Драп'ятого, в основних положеннях законопроєкту зазначено, що:

  • людина, яка знайшла чи отримала зброю для захисту від збройної агресії Росії, повинна задекларувати її. Цей процес буде спрощений і безоплатний;
  • громадянин повідомляє поліцію про знахідку зброї чи боєприпасів і має добу на те, щоб задекларувати чи здати їх;
  • якщо знайдена або задекларована зброя є в кримінальних справах, має незаконно змінені маркування або виявлені законом невідповідності, її конфіскує поліція.

"Таким чином цивільні особи отримають правові гарантії легально зберігати знайдену зброю на період воєнного стану. Нині МВС та Національна поліція у співпраці з депутатами готують пропозиції для покращення проєкту Закону до другого читання", — додав Драпʼятий.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "МВС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "МВС України"

Нагадаємо, що Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, який передбачає декриміналізацію незаконного зберігання та виробництва зброї. Депутати пропонують замінити теперішнє покарання у вигляді ув'язнення на штрафи.

Також ми писали, що нещодавно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що наразі йде робота над двома законопроєктами, що стосуються користування зброєю. Відповідні документи планують невдовзі ухвалити. 

Верховна Рада
МВС
декларація
зброя
закон
Україна
законопроєкт
війна в Україні
війна

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