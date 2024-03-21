В Раде поддержали законопроект о декларировании огнестрельного оружия

Заседание Верховной Рады Украины. Фото: president.gov.ua

Заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый заявил, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, направленный на улучшение процедур получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram в среду, 20 марта.

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По словам Драпятого, в основных положениях законопроекта указано, что:

человек, нашедший или получивший оружие для защиты от вооруженной агрессии России, должен задекларировать его. Этот процесс будет упрощен и безвозмезден;

гражданин уведомляет полицию о находке оружия или боеприпасов и имеет сутки на то, чтобы задекларировать или сдать их;

если найденное или задекларированное оружие есть в уголовных делах, имеет незаконно измененные маркировки или выявленные законом несоответствия, его конфискует полиция.

"Таким образом, гражданские лица получат правовые гарантии легально хранить найденное оружие на период военного положения. Сейчас МВД и Национальная полиция в сотрудничестве с депутатами готовят предложения для улучшения проекта Закона до второго чтения", — добавил Драпятый.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "МВД Украины"

Напомним, что Верховная Рада зарегистрировала законопроект, предусматривающий декриминализацию незаконного хранения и производства оружия. Депутаты предлагают заменить настоящее наказание в виде заключения на штрафы.

Также мы писали, что недавно министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что сейчас идет работа над двумя законопроектами, касающимися пользования оружием. Соответствующие документы планируют вскоре принять.