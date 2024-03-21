Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Раде поддержали законопроект о декларировании огнестрельного оружия arrow

В Раде поддержали законопроект о декларировании огнестрельного оружия

21 марта 2024 00:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Раде поддержали законопроект о декларировании огнестрельного оружия
Заседание Верховной Рады Украины. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый заявил, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, направленный на улучшение процедур получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram в среду, 20 марта.

Читайте также:

О чем говорится в законопроекте о декларировании огнестрельного оружия

По словам Драпятого, в основных положениях законопроекта указано, что:

  • человек, нашедший или получивший оружие для защиты от вооруженной агрессии России, должен задекларировать его. Этот процесс будет упрощен и безвозмезден;
  • гражданин уведомляет полицию о находке оружия или боеприпасов и имеет сутки на то, чтобы задекларировать или сдать их;
  • если найденное или задекларированное оружие есть в уголовных делах, имеет незаконно измененные маркировки или выявленные законом несоответствия, его конфискует полиция.

"Таким образом, гражданские лица получат правовые гарантии легально хранить найденное оружие на период военного положения. Сейчас МВД и Национальная полиция в сотрудничестве с депутатами готовят предложения для улучшения проекта Закона до второго чтения", — добавил Драпятый.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "МВД Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "МВД Украины"

Напомним, что Верховная Рада зарегистрировала законопроект, предусматривающий декриминализацию незаконного хранения и производства оружия. Депутаты предлагают заменить настоящее наказание в виде заключения на штрафы.

Также мы писали, что недавно министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что сейчас идет работа над двумя законопроектами, касающимися пользования оружием. Соответствующие документы планируют вскоре принять.

Верховная Рада
МВД
декларация
оружие
закон
Украина
законопроект
война в Украине
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство