У Раді зареєстрували черговий законопроєкт про зброю

Народні депутати під час засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: УНІАН

Законопроєкт передбачає декриміналізацію незаконного зберігання та виробництва зброї. Зараз за такі порушення передбачені покарання у вигляді обмеження волі на термін від 3 до 7 років, проте депутати пропонують замінити це адміністративним покаранням у вигляді штрафів.

Відповідний проєкт закону зареєстрований у парламенті під номером 11073.

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Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, його метою є "стимулювання зброярського підприємництва та налагодження українського виробництва зброї та озброєння". Депутати пропонують вилучити з Кримінального кодексу статті 263 і 263-1, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років за безліцензійне зберігання і виготовлення зброї.

Таким чином, за придбання, носіння, зберігання, передачу іншим особам або продаж вогнепальної, холодної, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, не маючи відповідного дозволу, пропонується встановити штрафи:

від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 - 2 550 гривень) - за придбання, зберігання, носіння або передання зброї без відповідного дозволу;

від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2 550 до 5 100 гривень) із конфіскацією предметів правопорушення та доходів від діяльності - за повторне правопорушення протягом року.

Ініціатор законопроєкту, Олександра Устінова у своєму Facebook зазначила, що за чинним законодавством, громадянин, який без дозволу виробляє вдома FPV-дрон для Збройних Сил, вважається злочинцем. Законопроєкт спрямований на виправлення цієї ситуації, дозволяючи громадянам вільно володіти та виготовляти засоби самозахисту та допомагати ЗСУ.

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