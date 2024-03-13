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В Раде зарегистрировали очередной законопроект об оружии

13 марта 2024 12:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Раде зарегистрировали очередной законопроект об оружии
Народные депутаты на заседании Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Законопроект предусматривает декриминализацию незаконного хранения и производства оружия. Сейчас за такие нарушения предусмотрены наказания в виде ограничения свободы на срок от 3 до 7 лет, однако депутаты предлагают заменить административным наказанием в виде штрафов.

Соответствующий Проект закона зарегистрирован в парламенте под номером 11073.

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Законопроект об оружии

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его целью является "стимулирование оружейного предпринимательства и отладка украинского производства оружия и вооружения". Депутаты предлагают изъять из Уголовного кодекса статьи 263 и 263-1, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет за безлицензионное хранение и изготовление оружия.

Таким образом, за приобретение, ношение, хранение, передачу другим лицам или продажу огнестрельного, холодного, пневматического оружия калибра более 4,5 миллиметра и скоростью полета пули более 100 метров в секунду, не имея соответствующего разрешения, предлагается установить штрафы:

  • от 50 до 150 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850-2550 гривен) — за приобретение, хранение, ношение или передачу оружия без соответствующего разрешения;
  • от 150 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 2 550 до 5 100 гривен) с конфискацией предметов правонарушения и доходов от деятельности — за повторное правонарушение в течение года.

Инициатор законопроекта, Александра Устинова в своем Facebook отметила, что по действующему законодательству гражданин, без разрешения производящий дома FPV-дрон для Вооруженных сил, считается преступником. Законопроект направлен на исправление этой ситуации, позволяя гражданам свободно владеть и производить средства самозащиты и помогать ВСУ.

Напомним, что в Одессе разоблачили торговца боеприпасами.

Также мы писали, что в Одессе мужчина продавал автомат и другие опасные боеприпасы. За "товар" он выручил десять тысяч долларов.

Верховная Рада
оружие
штраф
законопроект

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