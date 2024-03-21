Семьям погибших будут выплачивать 15 млн грн — новый закон соцзащиты военных и полицейских
Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект, усиливающий социальную защиту для военнослужащих и полицейских. Его поддержали 296 народных депутатов.
Об этом сообщила народный депутат Марьяна Безугла в Telegram в четверг, 21 марта.
Какие льготы получат военные и правоохранители
Документ был значительно доработан. Ко второму чтению из него были изъяты нормы, ограничившие права военных на свободу слова в соцсетях.
Также закон предусматривает отпуска после ранения и лечения, которые могут занять до 12 месяцев. Они могут проходить и за границей, без необходимости каждые четыре месяца проходить врачебную комиссию.
Законом также предусмотрены отпуска для военнослужащих после рождения ребенка. Также женщины-военнослужащие могут быть освобождены от военной службы.
Также установлены денежные выплаты в размере 15 млн грн семье защитника в случае его гибели при исполнении им обязанностей военной службы.
Кроме этого есть следующие нормы:
- установление компенсации за неиспользованные дни отпуска;
- возможность на обращение за назначением (перерасчетом) пенсии во время действия военного положения за письменным заявлением;
- закрепление права на улучшенное питание при лечении в учреждениях здравоохранения всех форм собственности и подчинения по военным нормам;
- уточнение оснований для выплаты дополнительного вознаграждения во время действия военного положения военнослужащим, которые в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), связанным с исполнением обязанностей военной службы по защите Родины, зачислены в распоряжение соответствующих командиров;
- уточнение порядка исчисления выслуги лет и определение льготных условий назначения пенсий лицам, имеющим право на пенсию по закону.
Отдельно следует отметить, что по закону военными капелланами не могут быть лица, принадлежащие к Русской Православной церкви.
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