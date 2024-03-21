Семьям погибших будут выплачивать 15 млн грн — новый закон соцзащиты военных и полицейских

Заседание Верховной Рады. Фото иллюстративное: "Голос Украины"

Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект, усиливающий социальную защиту для военнослужащих и полицейских. Его поддержали 296 народных депутатов.

Об этом сообщила народный депутат Марьяна Безугла в Telegram в четверг, 21 марта.

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Документ был значительно доработан. Ко второму чтению из него были изъяты нормы, ограничившие права военных на свободу слова в соцсетях.

Также закон предусматривает отпуска после ранения и лечения, которые могут занять до 12 месяцев. Они могут проходить и за границей, без необходимости каждые четыре месяца проходить врачебную комиссию.

Законом также предусмотрены отпуска для военнослужащих после рождения ребенка. Также женщины-военнослужащие могут быть освобождены от военной службы.

Также установлены денежные выплаты в размере 15 млн грн семье защитника в случае его гибели при исполнении им обязанностей военной службы.

Кроме этого есть следующие нормы:

установление компенсации за неиспользованные дни отпуска;

возможность на обращение за назначением (перерасчетом) пенсии во время действия военного положения за письменным заявлением;

закрепление права на улучшенное питание при лечении в учреждениях здравоохранения всех форм собственности и подчинения по военным нормам;

уточнение оснований для выплаты дополнительного вознаграждения во время действия военного положения военнослужащим, которые в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), связанным с исполнением обязанностей военной службы по защите Родины, зачислены в распоряжение соответствующих командиров;

уточнение порядка исчисления выслуги лет и определение льготных условий назначения пенсий лицам, имеющим право на пенсию по закону.

Отдельно следует отметить, что по закону военными капелланами не могут быть лица, принадлежащие к Русской Православной церкви.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, направленный на улучшение процедур получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

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