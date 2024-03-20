У Раді зареєстрували постанову про невизнання "виборів" в Росії

Засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: УНІАН

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у Верховній Раді підготували та зареєстрували постанову про невизнання результатів голосування на "президентських виборах" у Росії. Зокрема, це стосується голосування на тимчасово окупованих територіях України.

Про це політик розповів на своїй сторінці в Telegram.

Читайте також:

Що відомо про документ

Зазначається, що документ зареєстрований 19 березня.

"Парламент не готує, а вже підготував і зареєстрував постанову про невизнання результатів голосування на "президентських виборах" у російській федерації", — йдеться у повідомленні.

У документі, зокрема, просять засудити та не визнавати результати "голосування", а також застосувати санкції до тих, хто займався організацією та проведенням незаконних "виборів".

Крім того, депутати наголосили на важливості продовжувати військову допомогу Україні, а Росію усунути від членства у Радбезі ООН.

Документ про невизнання голосування. Фото: скриншот

Документ про невизнання голосування. Фото: скриншот

Нагадаємо, днями стало відомо, що Верховна Рада ініціює резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про невизнання результатів голосування.

До слова, триденні вибори в РФ закінчилися перемогою Путіна. Ми розповідали, як мешканців окупованих територій агітували голосувати за Путіна, а в Луганській ОВА підбили підсумки "голосування" в регіоні.