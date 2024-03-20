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У Раді зареєстрували постанову про невизнання "виборів" в Росії

20 березня 2024 10:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Раді зареєстрували постанову про невизнання "виборів" в Росії
Засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у Верховній Раді підготували та зареєстрували постанову про невизнання результатів голосування на "президентських виборах" у Росії. Зокрема, це стосується голосування на тимчасово окупованих територіях України. 

Про це політик розповів на своїй сторінці в Telegram.

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Що відомо про документ

Зазначається, що документ зареєстрований 19 березня. 

"Парламент не готує, а вже підготував і зареєстрував постанову про невизнання результатів голосування на "президентських виборах" у російській федерації", — йдеться у повідомленні. 

У документі, зокрема, просять засудити та не визнавати результати "голосування", а також застосувати санкції до тих, хто займався організацією та проведенням незаконних "виборів".

Крім того, депутати наголосили на важливості продовжувати військову допомогу Україні, а Росію усунути від членства у Радбезі ООН. 

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Документ про невизнання голосування. Фото: скриншот
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Документ про невизнання голосування. Фото: скриншот

Нагадаємо, днями стало відомо, що Верховна Рада ініціює резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про невизнання результатів голосування. 

До слова, триденні вибори в РФ закінчилися перемогою Путіна. Ми розповідали, як мешканців окупованих територій агітували голосувати за Путіна, а в Луганській ОВА підбили підсумки "голосування" в регіоні. 

Верховна Рада
війна
вибори
росіяни
окупанти
народні депутати
війна в Україні

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