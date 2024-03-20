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В Раде зарегистрировали постановление о непризнании "выборов" в России

20 марта 2024 10:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Раде зарегистрировали постановление о непризнании "выборов" в России
Заседание Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в Верховной Раде подготовили и зарегистрировали постановление о непризнании результатов голосования на "президентских выборах" в России. В частности, это касается голосования на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом политик рассказал на своей странице в Telegram.

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Что известно о документе

Отмечается, что документ зарегистрирован 19 марта.

"Парламент не готовит, а уже подготовил и зарегистрировал постановление о непризнании результатов голосования на "президентских выборах" в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В документе, в частности, просят осудить и не признавать результаты голосования, а также применить санкции к тем, кто занимался организацией и проведением незаконных выборов.

Кроме того, депутаты отметили важность продолжать военную помощь Украине, а Россию отстранить от членства в Совбезе ООН.

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Документ о непризнании голосования. Фото: скриншот
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Документ о непризнании голосования. Фото: скриншот

Напомним, недавно стало известно, что Верховная Рада инициирует резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о непризнании результатов голосования.

К слову, трехдневные выборы в РФ окончились победой Путина. Мы рассказывали, как жителей оккупированных территорий агитировали голосовать за Путина, а в Луганской ОВА подвели итоги "голосования" в регионе.

Верховная Рада
война
выборы
россияне
оккупанты
народные депутаты
война в Украине

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