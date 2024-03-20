В Раде зарегистрировали постановление о непризнании "выборов" в России
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в Верховной Раде подготовили и зарегистрировали постановление о непризнании результатов голосования на "президентских выборах" в России. В частности, это касается голосования на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом политик рассказал на своей странице в Telegram.
Что известно о документе
Отмечается, что документ зарегистрирован 19 марта.
"Парламент не готовит, а уже подготовил и зарегистрировал постановление о непризнании результатов голосования на "президентских выборах" в Российской Федерации", — говорится в сообщении.
В документе, в частности, просят осудить и не признавать результаты голосования, а также применить санкции к тем, кто занимался организацией и проведением незаконных выборов.
Кроме того, депутаты отметили важность продолжать военную помощь Украине, а Россию отстранить от членства в Совбезе ООН.
Напомним, недавно стало известно, что Верховная Рада инициирует резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о непризнании результатов голосования.
К слову, трехдневные выборы в РФ окончились победой Путина. Мы рассказывали, как жителей оккупированных территорий агитировали голосовать за Путина, а в Луганской ОВА подвели итоги "голосования" в регионе.
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