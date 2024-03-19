Як українці на окупованих територіях відреагували на вибори Путіна

Російський агітаційний бігборд у окупованому Мелітополі. Фото: росЗМІ

Російські "вибори Путіна", які пройшли не тільки на території країни-агресора, а і на окупованих територіях України, не зацікавили місцевих мешканців. Навіть ті, хто у попередні роки підтримував окупацію, замовкли і майже не коментували перевибори російського диктатора.

Про це Новини.LIVE розповів Кирило П., мешканець одного із окупованих росіянами містечок Півдня України.

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Українці не обговорювали "вибори Путіна"

Українці, які живуть на окупованих територіях, майже не цікавилися президентськими "виборами" в Росії, до яких їх намагалися залучати.

"Якщо осінні "вибори" до Держдуми люди жваво обговорювали між собою, то цього разу розмов ніяких не було", — розповів Новини.LIVE мешканець одного з окупованих міст півдня України.

Колаборанти замовкли

Загалом, підкреслив Кирило П., виглядає так, що мешканці окупованих територій уже втомилися від постійної пропаганди та від війни загалом.

"Багато хто з тих, хто у 2022-2023 роках розповідав про те, як "харашо живьотся прі Росії", зараз просто мовчать", — наголосив мешканець окупованого українського містечка.

Нагадаємо, 10 березня стартувало дострокове голосування за президента РФ у тимчасово окупованому Маріуполі. Воно пройшло з 10 до 14 березня.

Понад дві тисячі російських членів виборчкомів так званої "ЛНР" близько 20 діб закликали громадян у Луганській області голосувати за Володимира Путіна. Вони заявили, що нібито 92,4 % населення погодилося голосувати на виборах.

А у Новій Каховці, за словами офіційного українського мера цього місті, російська "влада" розпочала вибори ще наприкінці лютого.