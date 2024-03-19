Як українці на окупованих територіях відреагували на вибори Путіна
Російські "вибори Путіна", які пройшли не тільки на території країни-агресора, а і на окупованих територіях України, не зацікавили місцевих мешканців. Навіть ті, хто у попередні роки підтримував окупацію, замовкли і майже не коментували перевибори російського диктатора.
Про це Новини.LIVE розповів Кирило П., мешканець одного із окупованих росіянами містечок Півдня України.
Українці не обговорювали "вибори Путіна"
Українці, які живуть на окупованих територіях, майже не цікавилися президентськими "виборами" в Росії, до яких їх намагалися залучати.
"Якщо осінні "вибори" до Держдуми люди жваво обговорювали між собою, то цього разу розмов ніяких не було", — розповів Новини.LIVE мешканець одного з окупованих міст півдня України.
Колаборанти замовкли
Загалом, підкреслив Кирило П., виглядає так, що мешканці окупованих територій уже втомилися від постійної пропаганди та від війни загалом.
"Багато хто з тих, хто у 2022-2023 роках розповідав про те, як "харашо живьотся прі Росії", зараз просто мовчать", — наголосив мешканець окупованого українського містечка.
Нагадаємо, 10 березня стартувало дострокове голосування за президента РФ у тимчасово окупованому Маріуполі. Воно пройшло з 10 до 14 березня.
Понад дві тисячі російських членів виборчкомів так званої "ЛНР" близько 20 діб закликали громадян у Луганській області голосувати за Володимира Путіна. Вони заявили, що нібито 92,4 % населення погодилося голосувати на виборах.
А у Новій Каховці, за словами офіційного українського мера цього місті, російська "влада" розпочала вибори ще наприкінці лютого.
Читайте Новини.LIVE!