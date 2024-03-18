Вибори Путіна в Росії — як відреагували світові лідери

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Світові лідери приєдналися до Президента України Володимира Зеленського, який засудив перемогу російського диктатора Володимира Путіна на президентських виборах у Росії, які тривали 15-17 березня.

Про це повідомляє Daily Mail у неділю, 17 березня.

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Першим Путіна привітав глава Європейської Ради Шарль Мішель, який зробив це ще на початку виборів 15 березня.

"Я хотів би сьогодні привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які починаються сьогодні. Без свободи. Без опозиції. Без виборів", — написав Мішель у соцмережі Х.

Скриншот повідомлення в соцмережі Х глави Європейської Ради Шарля Мішеля

Щодо виборів у Росії висловився й міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. За його словами, таким чином Росія не шукає шляху до миру.

"Незаконним проведенням виборів на території України Росія демонструє, що вона не зацікавлена в пошуку шляху до миру. Велика Британія продовжить надавати гуманітарну, економічну та військову допомогу українцям, які захищають свою демократію", — зазначив чиновник у соцмережі Х.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона

Своєю чергою представник нацбезпеки Білого дому теж вказав на "справедливості" президентських виборів у Росії.

"Вибори вочевидь не є ані вільними, ані справедливими з огляду на те, як Путін саджав до в'язниці політичних опонентів і не дозволяв іншим балотуватися проти нього", — заявили в США.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини зазначили, що "псевдовибори в Росії не є ні вільними, ні чесними", і їх результати не викличуть жодного здивування.

"Правління Путіна авторитарне, він спирається на цензуру, репресії та насильство. "Вибори" на окупованих територіях України є недійсними і є ще одним порушенням міжнародного права", — стверджують в МЗС.

Скриншот повідомлення з соцмережі Х МЗС Німеччини

А от у МЗС Польщі нагадали, що "голосування відбувалося в умовах крайніх репресій проти суспільства, що унеможливлюють зробити вільний, демократичний вибір".

Реакція Росії та Білорусі на вибори Путіна

Кандидати в президенти Росії одразу спасували, коли озвучили перші результати голосування росіян. Так, представник партії "Нові люди" Владислав Даванков заявив журналістам, що "переможець — це Володимир Володимирович Путін". Своєю чергою представник від партії КПРФ Микола Харитонов сказав, що "росіяни показали, як можна згуртуватися всією країною".

Своєю чергою МЗС Білорусі теж долучилося до оцінок виборів у Росії, заявивши, що вони "були проведені відповідно до національного законодавства, відбулися на конкурентній основі та за умови забезпечення вільного волевиявлення громадян".

Як окремі росіяни "голосували" на виборах президента РФ

У неділю, 17 березня, також відбулася акція прихильників покійного опозиціонера Олексія Навального під назвою "Полудень проти Путіна", в якій закликали всіх прийти на виборчі дільниці о 12:00 та зіпсувати бюлетень або проголосувати за когось окрім Путіна. У деяких регіонах виборці намагалися підпалити урни для голосування або залити їх зеленкою.

Выборы, первые "ласточки" уже полетели..

15 марта 2024 года фигурантка, находясь на одном из избирательных участков в городе Москве, вылила красящее вещество (зелёнка) в урну для бюллетеней. Подозреваемая доставлена в СК, следователи приступят к её допросу», — сообщает СК Москвы. pic.twitter.com/DrUS1lVM04 — ⭐⭐⭐Сергей Васин⚡️❤️ (58+) (@VasinSerg) March 15, 2024

Нагадаємо, що Путін опісля закриття виборчих дільниць в неділю, 17 березня, виступив перед росіянами, заявивши, що під час свого нового президентського терміну продовжить вести війну в Україні.

Також ми повідомляли, що під час своєї промови Путін згадав і російського опозиціонера Олексія Навального, назвавши його смерть "сумною подією".