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Після закриття виборчих дільниць Путін зробив нову заяву щодо війни в Україні

18 березня 2024 00:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Після закриття виборчих дільниць Путін зробив нову заяву щодо війни в Україні
Володимир Путін. Фото: YouTube
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Очільник Кремля Володимир Путін у неділю, 17 березня, заявив, що під час свого нового президентського терміну продовжить вести війну в Україні. Також він назвав"зрадниками" Росії учасників добровольчих формувань.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Глава Кремля переконаний, що висока явка на виборах нібито пов'язана з "драматичними подіями", які "переживає країна".

"Ми змушені в прямому сенсі слова зі зброєю в руках захищати інтереси наших громадян", — сказав Путін.

Розповідаючи про виклики, які постануть перед ним під час наступного президентського терміну, він зазначив, що потрібно "вирішувати завдання спецоперації, зміцнювати обороноздатність і збройні сили".

Також за його вказівками правоохоронні органи будуть виявляти всіх, хто зі зброєю воює проти РФ.

Російський диктатор заявив, що "буде ставитися до зрадників, як у зоні бойових дій".

Крім того, він висловився щодо переговорів з Україною: "Росія "за" мирні переговори, але тільки якщо не через те, що у супротивника патрони закінчуються".

Путін наголосив, що може створити так звану "санітарну зону" на територіях України такою глибиною, яку нібито буде складно подолати "засобам ураження, насамперед іноземного виробництва".

Нагадаємо, за даними екзит-полів, на президентських виборах у Росії вп'яте переміг чинний очільник Кремля Володимир Путін.

Вибори в Росії прокоментував Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Путін повинен опинитися на лаві підсудних у Гаазі.

А голова ГУР Буданов заявив, що результати виборів президента Росії — фальшивка

володимир путін
Україна
окупанти
війна в Україні

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