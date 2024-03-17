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Намагалися підпалити дільницю — як пройшли псевдовибори РФ у Придністров'ї та Кишиневі

17 березня 2024 17:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Намагалися підпалити дільницю — як пройшли псевдовибори РФ у Придністров'ї та Кишиневі
Псевдовибори РФ. Фото: DailyMoldova
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Росії протягом 15-17 березня тривають вибори президента. Водночас псевдоголосування росіяни організували й на території так званої Придністровської Республіки, і в посольстві РФ у Кишиневі.

Про це повідомляє MoldovaDaily.

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Як відомо, влада Молдови не давала дозволу на відкриття російських виборчих ділянок на території так званої Придністровської Республіки, однак там все одно було відкрито чотири локації. 

Попри протест Кишинева, біля виборчих дільниць у Тирасполі сформувалися значні черги з людей. 

Водночас у Кишиневі, в посольстві Росії, також організували виборчу дільницю. 

Під час так званого "голосування" невідомий чоловік кинув на територію будівлі дві пляшки із запальною сумішшю.

"Я зневажаю Росію. Голосуєте за фашиста. Ви за Росію, ось і їдьте у свою Росію", — викрикував він.

Постраждалих внаслідок інциденту немає, а чоловіка було затримано. Виборча дільниця швидко відновила свою роботу.

Посольство Росії прокоментувало спробу підпалу будівлі.

"Чекаємо справедливого і суворого покарання "вогнеметальника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на під час псевдовиборів президента РФ на ТОТ на місця були відправлені значні сили Росгвардії.

Також ми писали, що у Придністров'ї атакували військову частину. Для цього нібито було використано дрон-камікадзе.

Молдова
вибори
росіяни
Придністров'я
голосування
окупація

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