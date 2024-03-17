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Мер Нової Каховки розповів, як проходять вибори президента РФ в місті

17 березня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Мер Нової Каховки розповів, як проходять вибори президента РФ в місті
Вибори в Росії. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Вибори в Росії 17 березня, однак на окупованих територіях — або "віддалених" територіях, як кажуть у РФ — так зване передвиборче голосування розпочалось ще наприкінці лютого. За словами окупаційної влади, більшість мешканців Новокаховської громади вже віддали свої голоси.

Однак як насправді проходять вибори в окупованій Новій Каховці, Новини.LIVE розповів мер міста Володимир Коваленко. 

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Нову Каховку, разом із навколишніми громадами віднесли до так званих "віддалених" територій, а отже вибори тут стартували ще наприкінці лютого. І більша частина виборчого процесу вже позаду.

"Я думаю, що 17-го числа такого вже дійства ніякого активного не буде, тому що, по суті, зрадники, які працюють на окупанта, прокоментували, що абсолютна більшість мешканців вже завершила цей процес", — розповів Володимир Коваленко.

Однак, за словами мера, це не є правдою. Здебільшого містяни уникали участі в псевдо-виборах Росії. 

"Мудрий народ, що не хотів брати участі в цьому, вони вигадали цікаву дуже фразу. Вони кажуть: "Ми вже проголосували". І їм ніхто лишніх питань не задавав. Тому що потрібна була картинка — її відзняли в тих чи інших установах, а на вулиці хтось ходив, але більшість мешканців казали ні, ми вже проголосували, при цьому не беручи участі у виборах", — додав мер Нової Каховки.

За словами місцевих, окрім голосування на стандартних виборчих дільницях, містом ходили працівники дільниць з урнами та бюлетенями, які пропонували проголосувати прямо на місці. Однак було їх небагато — всього дві-три людини. 

У сам офіційний день виборів 17 березня у місті не планується масштабних дійств, оскільки в Новокаховській громаді голосування вже практично завершене. 

Нагадаємо, військові легіону "Свобода Росії" звернулись до громадян РФ та заявили, що починають свій визвольний рух. За словами добровольців, вони підуть на вибори президента, які відбудуться з 15 по 17 березня. 

володимир путін
вибори
окупація
Нова Каховка
Росія

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