Мэр Новой Каховки рассказал, как проходят выборы президента РФ в городе

Выборы в России. Фото: google.com

Выборы в России 17 марта, однако на оккупированных территориях — или "удаленных" территориях, как говорят в РФ — так называемое предвыборное голосование началось еще в конце февраля. По словам оккупационных властей, большинство жителей Новокаховской общины уже отдали свои голоса.

Однако как на самом деле проходят выборы в оккупированной Новой Каховке Новини.LIVE рассказал мэр города Владимир Коваленко.

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Новую Каховку вместе с окружающими общинами отнесли к так называемым "удаленным" территориям, а значит, выборы здесь стартовали еще в конце февраля. И большая часть избирательного процесса уже позади.

"Я думаю, что 17-го числа такого уж действа никакого активного не будет, потому что, по сути, предатели, работающие на оккупанта, прокомментировали, что абсолютное большинство жителей уже завершило этот процесс", — рассказал Владимир Коваленко.

Однако, по словам мэра, это не является правдой. В большинстве своем горожане избегали участия в псевдо-выборах России.

"Мудрый народ, не желавший принимать участия в этом, они придумали интересную очень фразу. Они говорят: "Мы уже проголосовали". И им никто лишних вопросов не задавал. Потому что нужна была картинка — ее сняли в тех или иных учреждениях, а на улице кто-то ходил, но большинство жителей говорили нет, мы уже проголосовали, при этом не участвуя в выборах", — добавил мэр Новой Каховки.

По словам местных, кроме голосования на стандартных избирательных участках, по городу ходили работники участков с урнами и бюллетенями, которые предлагали проголосовать прямо на месте. Однако было их немного — всего два-три человека.

В сам официальный день выборов 17 марта в городе не планируется масштабных действий, поскольку в Новокаховской общине голосование уже практически завершено.

Напомним, военные легиона "Свобода России" обратились к гражданам РФ и заявили, что начинают свое освободительное движение. По словам добровольцев, они пойдут на выборы президента, которые пройдут с 15 по 17 марта.