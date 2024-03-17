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Пытались поджечь участок— как прошли псевдовыборы РФ в Приднестровье и Кишиневе

17 марта 2024 17:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пытались поджечь участок— как прошли псевдовыборы РФ в Приднестровье и Кишиневе
Псевдовыборы РФ. Фото: DailyMoldova
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В России в течение 15-17 марта продолжаются выборы президента. В то же время, псевдоголосование россияне организовали и на территории так называемой Приднестровской Республики и в посольстве РФ в Кишиневе.

Об этом сообщает MoldovaDaily.

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Как известно, власти Молдовы не давали разрешения на открытие российских избирательных участков на территории так называемой Приднестровской Республики, однако там все равно было открыто четыре локации.

Несмотря на протест Кишинева, возле избирательных участков в Тирасполе сформировались значительные очереди из людей.

В то же время в Кишиневе в посольстве России также организовали избирательный участок.

Во время так называемого "голосования" неизвестный мужчина бросил на территорию здания две бутылки с зажигательной смесью.

"Я презираю Россию. Голосуете за фашиста. Вы за Россию, вот и уезжайте в свою Россию", — выкрикивал он.

Пострадавших в результате инцидента нет, а мужчина был задержан. Избирательный участок быстро возобновил свою работу.

Посольство России прокомментировало попытку поджога здания.

"Ожидаем справедливого и строгого наказания "огнеметателя", — говорится в сообщении.

Напомним, во время псевдовыборов президента РФ на ТОТ на места были отправлены значительные силы Росгвардии.

Также мы писали, что в Приднестровье атаковали воинскую часть. Для этого якобы был использован дрон-камикадзе.

Молдова
выборы
россияне
Приднестровье
голосование
оккупация

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