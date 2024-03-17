У Придністров'ї дроном атакували військову частину, — ЗМІ

Уламки дрона в Придністров'ї. Фото: росЗМІ

У Придністров'ї у неділю, 17 березня, атакували військову частину. Для цього нібито було використано дрон-камікадзе.

Про це для росЗМІ повідомили у пресслужбі міністерства державної безпеки Придністров'я.

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"Сьогодні на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа, що виникла внаслідок вибуху. Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок атаки дрона-камікадзе, політ якого було зафіксовано з боку "Кліверного мосту", — йдеться у повідомленні.

Уламки дрона в Придністров'ї. Фото: росЗМІ

У пресслужбі міністерства державної безпеки Придністров'я заявили, що жертв унаслідок інциденту немає. Наразі на місці події працюють правоохоронні органи, порушено кримінальну справу.

Тирасполь на карті. Фото: google.maps

Нагадаємо, Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію, аби дестабілізувати ситуацію у Молдові. Посилена увага РФ до цього регіону спричинена майбутніми переговорами про вступ Молдови до ЄС і президентськими виборами у Молдові, які відбудуться вже цього року.

Також представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ) активно вербують українських громадян, які незаконно перетнули кордон з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою (ПМР). Спецслужби намагаються здобути від них інформацію, яка може нашкодити Україні.