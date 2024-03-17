Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Придністров'ї дроном атакували військову частину, — ЗМІ arrow

У Придністров'ї дроном атакували військову частину, — ЗМІ

17 березня 2024 17:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Придністров'ї дроном атакували військову частину, — ЗМІ
Уламки дрона в Придністров'ї. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Придністров'ї у неділю, 17 березня, атакували військову частину. Для цього нібито було використано дрон-камікадзе.

Про це для росЗМІ повідомили у пресслужбі міністерства державної безпеки Придністров'я.

Читайте також:

Атака на військову частину у Придністров'ї

"Сьогодні на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа, що виникла внаслідок вибуху. Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок атаки дрона-камікадзе, політ якого було зафіксовано з боку "Кліверного мосту", — йдеться у повідомленні.

null
Уламки дрона в Придністров'ї. Фото: росЗМІ

У пресслужбі міністерства державної безпеки Придністров'я заявили, що жертв унаслідок інциденту немає. Наразі на місці події працюють правоохоронні органи, порушено кримінальну справу.

null
Тирасполь на карті. Фото: google.maps

Нагадаємо, Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію, аби дестабілізувати ситуацію у Молдові. Посилена увага РФ до цього регіону спричинена майбутніми переговорами про вступ Молдови до ЄС і президентськими виборами у Молдові, які відбудуться вже цього року.

Також представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ) активно вербують українських громадян, які незаконно перетнули кордон з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою (ПМР). Спецслужби намагаються здобути від них інформацію, яка може нашкодити Україні.

Молдова
вибух
військові
Придністров'я
дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство