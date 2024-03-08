Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В ISW пояснили, як Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію arrow

В ISW пояснили, як Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію

8 березня 2024 09:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ISW пояснили, як Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Кремлі сподіваються, що Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію, аби дестабілізувати ситуацію у Молдові. Посилена увага РФ до цього регіону спричинена майбутніми переговорами про вступ Молдови до ЄС і президентськими виборами у Молдові, які відбудуться вже цього року.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Як Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію

Зазначається, що губернатор проросійського молдовського автономного округу Гагаузія Євгенія Гуцул 7 березня зустрілася в Росії із заступником глави адміністрації президента Росії Сергієм Кирієнком. Вони обговорили "підтримку, яку Росія може надати Гагаузії" та "політичну ситуацію" в Молдові. Гуцул просила Кирієнка допомогти гагаузам відкрити рахунки в російських банках "на соціальні проєкти", скасувати російське ембарго на імпорт з Гагаузії та допомогти домовитися з російською державною енергетичною компанією "Газпром" про постачання газу до Гагаузії за пільговою ціною.

Напередодні, 6 березня, молдовська урядовиця також зустрілась з російським диктатором Володимиром Путін, який їй пообіцяв "підтримувати Гагаузію та гагаузький народ у захисті їхніх законних прав, повноважень і позицій на міжнародній арені".

Аналітики ISW вважають, що Кремль посилив увагу до відносин з Гагаузією, бо Кремль сподівається використати регіони для виправдання гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію та подальшу поляризацію Молдови напередодні вступу Молдови до ЄС переговорів і президентських виборів у Молдові пізніше 2024 року.

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, навесні цього року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у Молдові за допомогою невизнаного Придністров'я. Остання спроба дестабілізації була торік, коли Кремль намагався повалити владу Молдови за допомогою акцій протесту.

Додамо, що невизнане Придністров'я звернулося до РФ за допомогою у зв'язку з "економічною блокадою" регіону, яку нібито запровадила Молдова.

Ситуацію в Придністров'ї прокоментувала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, на території регіону триває розхитування в інформаційному просторі. Ворог намагається створити там суспільно-політичне напруження.

Молдова
володимир путін
Придністров'я
ISW
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня