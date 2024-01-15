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Санду розповіла, коли РФ відновить спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові

15 січня 2024 08:05
- Олена Максимова
Санду розповіла, коли РФ відновить спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові
Президентка Молдови Мая Санду. Фото: Мая Санду/Facebook
- Олена Максимова

Навесні 2024 року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у Молдові за допомогою невизнаного Придністров'я. Остання спроба дестабілізації була торік, коли Кремль намагався повалити владу Молдови за допомогою акцій протесту.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду, повідомляє Agerpres.

Загроза дестабілізації в Молдові з боку Росії

"Ми знаємо, що цієї весни Росія відновить свої дії, щоб спробувати дестабілізувати ситуацію", — сказала президентка Молдови.

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Санду запевнила, що молдовська влада усвідомлює ці ризики та вживає всіх заходів, щоб запобігти дестабілізації. За її словами, влада повідомляє громадянам країни про ризики так, як робила у 2023 році, коли РФ намагалася повалити уряд Молдови під час акцій протесту, які організували проросійські сили.

"Разом із громадянами та державними інституціями ми намагаємось захистити себе від цих ризиків, але у нас ще є над чим працювати, все ще є вразливі місця", — додала лідерка Молдови.

Як відомо, восени 2024 року в Молдові буде проходити передвиборча кампанія перед президентськими виборами.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Росія хоче використати Придністров’я для створення нестабільності в Молдові, щоб підірвати український експорт зерна вздовж західного узбережжя Чорного моря.   

Молдова
Придністров'я
Мая Санду
Росія

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