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РФ, ймовірно, готує операцію з дестабілізації ситуації у Молдові, — ISW

13 січня 2024 08:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
РФ, ймовірно, готує операцію з дестабілізації ситуації у Молдові, — ISW
Збройні сили "Придністров'я". Фото: armyinform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росія може готувати операцію з дестабілізації ситуації у Молдові. Для цього вона планує застосувати самопроголошене Придністров'я.

Про це пише ISW.

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"Особи в підтримуваній Росією самопроголошеній республіці Придністров'я можуть створювати інформаційні умови для можливої операції під чужим прапором у Придністров'ї в рамках ширших зусиль Кремля з дестабілізації Молдови", — йдеться у звіті.

Так, міністерство державної безпеки Придністров'я оприлюднило 12 січня пресреліз, в якому стверджується, що молдовські спецслужби готують "спеціальні бойові групи" чисельністю понад 60 осіб для знищення критично важливих об'єктів, диверсій на військових об'єктах, а також для захоплення або знищення високопоставлених придністровських чиновників і співробітників правоохоронних органів.

Зазначається, що МДБ — це організація, яку заведено вважати "підрозділом Федеральної служби безпеки Росії", що, ймовірно, отримує накази безпосередньо з Москви.

Відомо, що раніше ця організація та придністровські чиновники робили подібні, менш ескалаційні заяви, в рамках зусиль Кремля зі створення інформаційних умов.

Вони спрямовані на дестабілізацію Молдови і виправдання будь-яких майбутніх російських кампаній в регіоні. Також у заявах представляли Росію, як захисника російськомовних громадян у країні, які нібито перебувають під загрозою зникнення.

Нагадаємо, що 10 січня на кордоні України та невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" відбулася стрілянина. Внаслідок події двох людей з Придністров'я перемістили на українську територію.

Також ми писали, що Кремль хоче використати Придністров’я для створення нестабільності в Молдові, щоб підірвати український експорт зерна вздовж західного узбережжя Чорного моря. Влучні удари України по кораблях РФ дозволили Києву максимально використовувати Чорноморський зерновий коридор, і росіяни хочуть цьому завадити.

Молдова
окупанти
Придністров'я
ISW
Росія

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