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В ISW розповіли про новий план РФ для підриву експорту українського зерна

11 січня 2024 07:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ISW розповіли про новий план РФ для підриву експорту українського зерна
Судно із зерном. Фото: Facebook/Мінінфраструктури
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Кремль хоче використати Придністров’я для створення нестабільності в Молдові, щоб підірвати український експорт зерна вздовж західного узбережжя Чорного моря. Влучні удари України по кораблях РФ дозволили Києву максимально використовувати Чорноморський зерновий коридор і росіяни хочуть цьому завадити.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповіли, що українські удари і знищення суден російського флоту дозволило Києву і партнерам максимально використовувати Чорноморський зерновий коридор, а Росії це не зовсім подобається. Відповідно, Кремль хоче використати Придністров’я для створення нестабільності в Молдові, щоб підірвати український експорт. 

Як відомо, за 2023 рік в румунському чорноморському порту Констанца було відвантажено 36 мільйонів метричних тонн зерна, що є рекордним показником. З цього близько 40 відсотків цих поставок становило українське зерно.

"Раніше ISW оцінювало, що українські удари по активах Чорноморського флоту Росії змусили російські військово-морські сили змінити моделі операцій і змусили ЧФ відвести деякі кораблі від своєї основної бази в окупованому Севастополі на заході Криму. Також українські удари по активах ЧФ також успішно сприяли цивільному використанню Чорноморського зернового коридору в Україні, оскільки міжнародна підтримка цього коридору продовжує зростати, попри вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та військові погрози проти неї", — йдеться у повідомленні. 

Також зазначається, що Кремль може розглядати операцію під фальшивим прапором у Придністров’ї як альтернативний спосіб утримати країни від участі в українському зерновому коридорі, попри ослаблену присутність Росії в західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, після знищення одразу трьох літаків Су-30 та Су-35 над Чорним та Азовським морями росіяни стали менше використовувати тактичну авіацію. Зокрема, протягом тижня після цього ворог не здійснював обстрілів чорноморських зернових коридорів. 

Додамо, після влучання у ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії росіяни почали переміщувати й цивільні судна, які були з іншого боку причалу. Моніторингові канали зафіксували переміщення вкраденого українського зерна, яке РФ доставила до Туреччини та Арабських Еміратів. 

Молдова
Придністров'я
зерно
експорт зерна
війна в Україні
Росія

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