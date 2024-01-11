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В ISW рассказали о новом плане РФ для подрыва экспорта украинского зерна

11 января 2024 07:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ISW рассказали о новом плане РФ для подрыва экспорта украинского зерна
Судно с зерном. Фото: Facebook/Мининфраструктуры
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Кремль хочет использовать Приднестровье для создания нестабильности в Молдове, чтобы взорвать украинский экспорт зерна вдоль западного побережья Черного моря. Точные удары Украины по кораблям РФ позволили Киеву максимально использовать Черноморский зерновой коридор и россияне хотят помешать этому.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что украинские удары и уничтожение суден российского флота позволило Киеву и партнерам максимально использовать Черноморский зерновой коридор, а России это совсем не нравится. Так, Кремль хочет использовать Приднестровье для создания нестабильности в Молдове, чтобы взорвать украинский экспорт.

Как известно, за 2023 год в румынском черноморском порту Констанца было отгружено 36 миллионов метрических тонн зерна, что является рекордным показателем. С этого около 40 процентов этих поставок составляло украинское зерно.

"Ранее ISW оценивало, что украинские удары по активам Черноморского флота России заставили российские военно-морские силы изменить модели операций и заставили ЧФ отвести некоторые корабли от своей основной базы в оккупированном Севастополе на западе Крыма. Также украинские удары по активам ЧФ также успешно способствовали гражданскому использованию Черноморского зернового коридора в Украине, поскольку международная поддержка этого коридора продолжает расти, несмотря на выход России из Черноморской зерновой инициативы и военные угрозы против нее", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Кремль может рассматривать операцию под фальшивым флагом в Приднестровье как альтернативный способ удержать страны от участия в украинском зерновом коридоре, несмотря на ослабленное присутствие России в западной части Черного моря.

Напомним, после уничтожения сразу трех самолетов Су-30 и Су-35 над Черным и Азовским морями россияне стали меньше использовать тактическую авиацию. В частности, в течение недели после этого враг не производил обстрелов черноморских зерновых коридоров.

Добавим, после попадания в БДК "Новочеркасск" в Феодосии россияне начали перемещать и гражданские суда, которые были с другой стороны причала. Мониторинговые каналы зафиксировали перемещение украденного украинского зерна, которое РФ доставила в Турцию и Арабские Эмираты.

Молдова
Приднестровье
зерно
экспорт зерна
война в Украине
Россия

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