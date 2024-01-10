На кордоні України та невизнаного Придністров'я відбулася стрілянина — що сталося

Кордон України і ПМР. Фото: Новости Приднестровья

На кордоні України та невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" відбулася стрілянина відбулася на кордоні Придністров'я та України. Внаслідок події двох людей з Придністров'я перемістили на українську територію.

Про це повідомило так зване придністровське "Міністерство державної безпеки".

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Представники "міністерства" зазначили, що подія сталася 7 січня, проте подробиці інциденту наразі не відомі. Українська сторона не дала ніяких коментарів щодо цієї ситуації.

Варто зазначити, що за кілька днів до стрілянини українські ЗМІ повідомили про спільну операцію національної поліції та спецслужб Молдови з упіймання підприємців, які транспортували через територію Придністров'я охочих втекти від мобілізації.

Скоріш за все, вони незаконно перетинали кордон, використовуючи лісові стежки.

Раніше ми повідомляли, що у Молдові розглядають сценарій вступу до ЄС без території Придністров'я. Вирішити це питання країна планує вже після приєднання до блоку.

Нагадуємо, що так звана влада Придністровʼя "просить" Росію збільшити кількість миротворців "через погіршення ризиків безпеки" у регіоні.