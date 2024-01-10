На границе Украины и непризнанного Приднестровья произошла стрельба — что случилося

Граница Украины и ПМР. Фото: Новости Приднестровья

На границе и непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" произошла стрельба произошедшая на границе Приднестровья и Украины. В результате происшествия двух человек из Приднестровья переместили на украинскую территорию.

Об этом сообщило так называемое приднестровское "Министерство государственной безопасности".

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Двое мужчин были перемещены в Украину

Представители "министерства" отметили, что произошедшее 7 января, однако подробности инцидента пока не известны. Украинская сторона не дала никаких комментариев по этой ситуации.

Стоит отметить, что за несколько дней до стрельбы украинские СМИ сообщили о совместной операции национальной полиции и спецслужб Молдовы по поимке предпринимателей, которые транспортировали через территорию Приднестровья желающих уйти от мобилизации.

Скорее всего, они незаконно пересекали границу, используя лесные тропы.

Ранее мы сообщали, что в Молдове рассматривается сценарий вступления в ЕС без территории Приднестровья. Разрешить этот вопрос страна планирует уже после присоединения к блоку.

Напоминаем, что так называемая власть Приднестровья "просит" Россию увеличить количество миротворцев "из-за ухудшения рисков безопасности" в регионе.