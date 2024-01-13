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Россия, вероятно, готовит операцию по дестабилизации ситуации в Молдове, — ISW

13 января 2024 08:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия, вероятно, готовит операцию по дестабилизации ситуации в Молдове, — ISW
Вооруженные силы "Приднестровья". Фото: armyinform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россия может готовить операцию по дестабилизации ситуации в Молдавии. Для этого она планирует применить самопровозглашенное Приднестровье.

Об этом пишет ISW.

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"Лица в поддерживаемой Россией самопровозглашенной республике Приднестровья могут создавать информационные условия для возможной операции под чужим флагом в Приднестровье в рамках более широких усилий Кремля по дестабилизации Молдовы", — говорится в отчете.

Так, министерство государственной безопасности Приднестровья обнародовало 12 января пресс-релиз, в котором утверждается, что молдавские спецслужбы готовят "специальные боевые группы" численностью более 60 человек для уничтожения критически важных объектов, диверсий на военных объектах, а также для захвата или уничтожение высокопоставленных приднестровских чиновников и сотрудников правоохранительных органов

Отмечается, что МГБ — это организация, которую принято считать "подразделением Федеральной службы безопасности России", которая, вероятно, получает приказы непосредственно из Москвы.

Известно, что ранее эта организация и приднестровские чиновники делали подобные, менее эскалационные заявления в рамках усилий Кремля по созданию информационных условий.

Они направлены на дестабилизацию Молдовы и оправдание каких-либо будущих российских кампаний в регионе. Также в заявлениях представляли Россию как защитника русскоязычных граждан в стране, которые якобы находятся под угрозой исчезновения.

Напомним, что 10 января на границе Украины и непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" произошла стрельба. В результате происшествия двух человек из Приднестровья переместили на украинскую территорию.

Также мы писали, что Кремль хочет использовать Приднестровье для создания нестабильности в Молдове, чтобы взорвать украинский экспорт зерна вдоль западного побережья Черного моря. Меткие удары Украины по кораблям РФ позволили Киеву максимально использовать Черноморский зерновой коридор, и россияне хотят этому помешать.

Молдова
оккупанты
Приднестровье
ISW
Россия

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