Невизнане Придністров'я звернулося до Росії по "допомогу" — про що йдеться

Конгрес депутатів невизнаного Придністров'я. Фото: росЗМІ

Невизнане Придністров'я звернулося до Російської Федерації за допомогою у зв'язку з "економічною блокадою" регіону, яку нібито запровадила Молдова. Формулювання про "допомогу" доволі розмиті, також про якесь приєднання до Росії не йдеться.

Про це йдеться у проєкті резолюції з’їзду, який отримали для ознайомлення депутати, повідомляють росЗМІ у середу, 28 лютого.

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Учасники так званого Конгресу звернулися за допомогою до Росії. У заході беруть участь понад 600 делегатів від Верховної Ради, міських, районних та сільських рад невизнаного Придністров’я.

Вони обговорювали політичну та соціально-економічну ситуацію у зв’язку з економічним "тиском" Молдови.

"Ухвалити звернення на адресу Ради Федерації та Державної думи РФ з проханням про реалізацію заходів щодо захисту Придністров’я в умовах посилення тиску Молдови з урахуванням факту постійного проживання на території Придністровської Молдавської Республіки понад 220 тис. громадян Росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі, а також статусу гаранта та посередника у переговорному процесі", — йдеться у тексті.

Днями з'явилася інформація про те, що невизнане Придністровʼя нібито планує звернутися до Російської Федерації з проханням стати їхньою частиною. У Головному управлінні розвідки заявили, що це фейк.

Також ситуацію в Придністров'ї прокоментувала й речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, на території регіону триває розхитування в інформаційному просторі. Ворог намагається створити там суспільно-політичне напруження.